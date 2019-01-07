盧秀燕挨告妨害名譽！法官念「都不來開庭」　和解撤告

▲盧秀燕擔任立委期間，因指文化部長鄭麗君未利益迴避，挨告妨害名譽，後因雙方和解撤告，法院不受理。（圖／記者陳玉攝）

記者楊佩琪／台北報導

台中市長盧秀燕擔任立委期間，與台中市議員黃馨慧召開記者會，直指文化部長鄭麗君在任職立委時，不知「利益迴避」，由其投資的公司獲得台中市政府標案。鄭麗君不滿，提告妨害名譽。台北地方法院作出裁定，雙方和解撤告，自訴不受理。

日前開庭，適逢九合一大選前，盧秀燕忙著競選事務，多次透過律師向法官請假，委由律師代為出庭。不過日前最後一次開庭，法官見盧秀燕還是沒到，忍不住向其委任律師抱怨「忙選務還是忙當選後的事，都不是正當理由」，使得法庭上稍有尷尬，不過盧、鄭雙方委任律師都轉達當事人願意和解的意願。

盧秀燕與黃馨慧先前召開記者會，指鄭麗君擔任立委期間，未遵守利益迴避，讓其有投資的「幕哲企業社」標下台中市政府標案。鄭麗君反駁，她在擔任立委時，已辭去幕哲企業董事長一職，也卸任董事職務，擔任文化部長後，原由幕哲企業經營的「幕哲咖啡館」也已1萬元象徵性轉移給公民團體承接。

而幕哲企業的投資不以營利為目的，投資後也不參與營運，好伴駐創也沒有獲利，她的先生也沒有參與營運。鄭麗君痛批盧秀燕這樣的指控，對青創公司造成傷害，也傷害了社會企業的推動，汙名化中央補助地方的文化建設。

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