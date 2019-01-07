雲端最前線／中市立委補選 沈智慧支持度44.3%領先

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台中市第5選區立委補選投票日倒數，藍、綠參選人卯足勁力衝人氣，國民黨由前立委沈智慧出馬，民進黨則推派前台中市政府交通局長王義川參選，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，目前國民黨沈智慧獲得四成四支持度，領先其他各候選人均達兩成五以上。《雲端最前線》7日邀請新北市議員葉元之、民進黨副秘書長徐佳青、國民黨文傳會副主委洪孟楷、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討藍綠兩黨為2020年的布局。

台中市第5選區立委補選投票日倒數，藍、綠參選人卯足勁力衝人氣，國民黨由前立委沈智慧出馬，民進黨則推派前台中市政府交通局長王義川參選，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，有44.3%受訪者會投票給國民黨沈智慧，19.2%會投給民進黨王義川，而7.3%會投給無黨籍邱于珊，聯合黨林忠勝的支持度則僅有0.3%。

▲王義川、沈智慧。（合成照／王義川辦公室提供、記者李忠憲攝）

不過與受訪者的基本資料交叉分析發現，沈智慧在男性及女性、40歲以上、北屯區及北區等族群均獲得明顯優勢的支持。從政黨傾向來看，沈智慧除獲得本身國民黨認同者近八成五的高度支持外，在政黨傾向中立者的支持度，沈智慧也是大幅領先其他候選人。針對1月27日投票的台中市立委第5選區補選，調查也發現，55.5%受訪者表示一定會投票、26.6%可能會，而12.7%表示不一定，僅5.2%受訪者明確表示不會去投票。

▼民進黨黨主席卓榮泰。（圖／記者林悅攝）

另外，民進黨第十六屆黨主席補選結果在6日晚間出爐，黨內各派系支持下，行政院前祕書長卓榮泰以24699票、72.6％得票率，大贏台灣民意基金會董事長游盈隆的9323票（得票率27.4％），當選民進黨新任主席，並接掌總統蔡英文在九合一大選慘敗請辭後的黨主席職務，而卓榮泰競選期間所提的「路線大辯論」，將是民進黨改革的重頭戲。《雲端最前線》7日邀請新北市議員葉元之、民進黨副秘書長徐佳青、國民黨文傳會副主委洪孟楷、資深媒體人黃暐瀚、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討藍綠兩黨為2020年的政治布局。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。