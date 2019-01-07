老董餐廳樓梯摔倒癱瘓求償3千萬　逾請求時效判賠364萬

▲台中老翁因爬梯摔傷癱瘓，向餐廳業者求償3千萬。（圖／翻攝Google Map）

記者陳玉／台中報導

台中7旬方姓老翁，2015年7月間到梧棲某國際宴會廳用餐，上樓不慎跌倒造成四肢癱瘓，方翁提告業者看護費、精神慰撫金等共3078萬賠償；但法官認定餐廳樓梯施工符合建築法規，且方翁提告時已超過2年時效，台中地院7日判業者僅須賠償364萬元。全案可上訴。

判決書指出，74歲方翁提告，2015年7月30日下午他到梧棲某國際宴會廳，通往2樓樓梯未裝設扶手導致跌倒，其頸椎間突出併脊髓損傷，造成四肢癱瘓，須終身請看護照顧。

方翁稱，他擔任工程公司負責人、台中市道教會理事長等職位，平時社交活躍，因傷承受莫大痛苦，求償精神慰撫金300萬、懲罰性賠償1200萬、看護費1310萬、醫藥費267萬餘等共3078萬。



餐廳業者辯稱，經專家鑑定，餐廳樓梯寬度、高度皆符合建築法規，是方翁因年紀大，上樓時未注意台階或腳步上跨角度不足才跌倒，不能歸咎於樓梯設置，並主張方翁在2018年3月才提告，已超過損害賠償請求權2年的時效。

法官表示，餐廳樓梯符合法規，雖未加釘止滑板條，但方翁跌倒並非梯面濕滑，與未加裝止滑板條無關；但法官也指出，樓梯旁就是電梯，餐廳未設置警示問字或引導指標，讓行動不便或老弱婦孺等消費者可搭電梯，此部分則與方翁跌倒有相當因果關係。

法官也查出，方翁於2015年7月30日受重傷，但到2018年3月2日才請求賠償，因以罹2年時效，2016年3月2日前的懲罰性賠償、精神慰撫金都不允許，方翁依民法侵權行為請求賠償部分，僅限未罹時間期間105年3月3日後。

法官審酌餐廳樓梯無過失，而餐廳雖有設置電梯，卻無人員引導或指示標語，應負賠償責任；而方翁高齡7旬，步伐不穩或因未注意階梯高，本身也有疏失，應自負疏失責任65％，判業者僅須賠償364萬，全案可上訴。