台中跳軌男疑因債務纏身　失手墜落「遭自強號碾切」不治

▲台中男疑因債務、疾病等問題輕生，不慎墜軌遭撞不治。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

台中6日晚間7點多發生墜軌輕生事件！蘇姓男子疑似因債務、疾病等原因欲輕生，不慎從高架橋摔落，被一輛疾駛而來的自強號輾過左腿，火車急煞後仍壓住蘇男，消防員只能將其左小腿截肢送醫；但蘇男因全身骨折、併發氣血胸等，晚間9點宣告不治。

警方表示，6日晚間蘇男騎車到高架橋上停車後，站在橋外一平台，用手抓著欄杆作為支撐，隨後第三警分局勤工所警員到場安撫，蘇男當時向警說，自己有債務和疾病問題才想輕生；但只要警試圖接近，蘇男就威脅往下跳，警只能與其僵持。

▲蘇男先站在橋外平台上，疑似突然沒力鬆手才墜軌。



隨後，警徵詢蘇男同意，幫忙打電話通知其家人，蘇男當時情緒平穩；未料，蘇男疑似突然沒力鬆手，掉落底下鐵軌，約30秒後自強號141車次列車經過輾過左腿部，蘇男一度卡在車底，而其左腿斷肢僅剩一層薄皮相連，警消人員為救出蘇男，只能將左小腿截肢，送醫急救。但蘇男因全身骨折、併發氣血胸等症狀，傷重不治。

▲消防人員將蘇男左小腿截肢送醫，但其仍因傷重不治。



警方指出，因路橋下就是鐵道，有立即通知台鐵請通過列車減速，但卻仍難挽悲劇發生；蘇男家人到案後稱，蘇男並無留遺書，且沒未表露任何輕生念頭，不清楚墜軌原因，警方也持續深入調查釐清中。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995