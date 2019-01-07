防堵非洲豬瘟爆發　鄭文燦：中央若禁用廚餘　桃園會跟進

▲防堵非洲豬瘟爆發，市長鄭文燦表示：中央啟動禁用廚餘，桃園會跟進。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園發現死豬放水流事件，因市議員詹江村至現場開直播，引發民眾關注。市長鄭文燦7日指出，為防堵非洲豬瘟在國內爆發，未來中央一旦啟動禁用廚餘，桃園市會跟進，並針對養豬產業進行輔導，請業者轉為飼料餵養，若業者停止飼養，也會有相關補貼，籲請業者在尚未啟動禁用廚餘前，一定要把廚餘煮熟。

至於，6日在大溪與平鎮交界處的灌排大渠，發現死豬放水流事件，國民黨市議員詹江村也在臉書直播，指稱市府對放水流死豬處理慢半拍，通報多日未處理？鄭文燦駁斥，該豬屍訊息是當天通報當天處理，市府並無隱瞞也沒有慢半拍。

▲鄭文燦說，桃園豬屍訊息是當天通報當天處理，市府並無隱瞞也沒有慢半拍。（圖／桃園市政府提供）



鄭文燦說，自從非洲豬瘟爆發後，中央到地方都成立防疫機制，也召開多次防疫會議，疫情資訊要通報是有法律責任，因此接獲各種疫情資訊，都會即刻通報農委會中央的防疫中心，不會隱匿並掌握即時通報原則。

另外，也會把檢驗結果公布網路，農委會與市府農業局為讓民眾更了解，亦會在農業局網站成立防疫專區；因為廚餘是非洲豬瘟傳播的疫情管道，將來若禁用廚餘，桃園處置方式會送到堆肥、化製或汙水處理廠等等，包括150噸的家庭廚餘都會做適當處置，其他大型賣場、餐廳的廚餘，也要按照規定處理。