對抗非洲豬瘟　鄭文燦：和獸醫師合作建立人道畜牧產業　

▲鄭文燦表揚傑出獸醫師。（圖／桃園市政府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦6日出席在楊梅區舉辦的「第47屆獸醫師節慶祝大會暨動物防疫檢疫宣導會」表示，台灣只要在今年6月前，沒有再發生任何口蹄疫案例，就可以向世界動物衛生組織（OIE）申請從口蹄疫疫區除名。因此，這次對抗非洲豬瘟勢必要全力以赴，希望通過和獸醫師合作，建立更環保、更科技、更先進、更人道的畜牧產業。

鄭文燦說，目前亞洲正進行防疫大作戰，非洲豬瘟威脅步步進逼，中國已有多個省份淪陷，因此台灣邊境防衛非常重要，政府也已經做了很多次演練，努力守護產值高達2,000億元的畜牧產業。鄭文燦強調，非洲豬瘟雖然可怕，但只要防範縝密、準備更充分，相信台灣一定能度過這個難關。

▲▼鄭文燦表揚傑出獸醫師。（圖／桃園市政府提供）

農業局長郭承泉表示，本次大會共表揚214名傑出獸醫師，每位都為獸醫界及台灣的防疫檢疫工作付出許多心血，如獲頒服務滿70年獎的黃寶藏先生，民國36年畢業後迄今，長期從事經濟動物疫苗等生技產業工作，即便退休後仍擔任技術顧問，並頻繁與日本進行技術交流，提升台灣疫苗技術。

郭承泉說，獸醫師們是政府防疫工作最大的後盾，看到他們在自己崗位，無論是與公部門合作、消費者服務部分都非常盡心盡力，未來非洲豬瘟防疫工作也有賴獸醫師協助防疫。