【英語多益通】想中大獎？先學「統一發票」英文怎麼說

▲ 統一發票。(圖/記者吳靜君攝)

文/李海碩

2019年新年新氣象,有多項攸關權益的新制上路,今天讓我們從一些與財經有關的新制學會多益關鍵字吧!

行動支付 mobile payment

公務機關信用卡繳費平台刷卡扣款,不需負擔手續費。

有時候跨行轉賬,或是到某些餐廳消費時,都會需要多付手續費。以下我們就來說明有關費用的英文用語,順便介紹近年很夯的行動支付英文說法。

pay是付錢的意思,目前大部分行動支付服務的名字都含有pay這個字,例如Apple Pay、Samsung Pay、Google Pay與Ali Pay。由於行動支付錢包叫做mobile wallet或是digital wallet,所以行動支付也就成了mobile payment。

With less than 15% of population adopting mobile payment, Taiwan is relatively slow among Asian peers.

(由於僅有少於15%的人口使用行動支付,台灣在此方面較亞洲同儕為慢。)

各式各樣的收費

薪資英文wage、salary、income、pay

勞工基本工資月薪調高至23,100元,時薪調高至150元。

說到薪資,以下就來介紹幾個我們較常見到的薪資英文說法。

wage短時間、時薪、不定期的薪水

wage通常是指短時間的時薪或不定期的薪水,例如hourly wage。wage除了用於小時外,一個月的月薪有時也會使用wage這個字。由於計算薪資的最小單位不管在哪個國家通常都是小時,所以最低薪資的首選用字也就成了minimum wage。

Taiwan will raise its hourly minimum wage by 7% to NTD 150 in 2019.

(台灣將於2019年調升最低時薪7%至新台幣150元。)

salary月薪、定期的薪水

salary來自於羅馬時期士兵的薪資,由於當時的薪資都是以鹽作為計算單位發放,故拉丁文中的「sal-」字根(鹽巴)便衍伸成了salarium(薪水的拉丁文)。月薪與年薪就都會用這個字,如monthly salary(月薪)與annual salary(年薪)。

Starting from November 30, 2018, employers are required to disclose salary in job ads for positions paying under NTD 40,000.

(從2018年11月30日起,雇主所招募之職缺若低於新台幣四萬,則應於求職廣告中公開薪水。)

income 收入

從「in + come」兩個字根而成,表示所有賺取額度的總額。例如若投資收入為10,000元,薪資收入為40,000元,則income就會成為50,000元。而總收入則稱之為gross income,而在總收入扣除了相關扣除額後就成了taxable income(應納稅所得額)。若是企業,於gross income扣除了相關支出後就成了net income(淨收入)。此外,對於企業而言,gross income也可稱為revenue(獲利),但revenue通常不用於個人。

His income last month was 60,000, with 50,000 from salary and 10,000 from investment.

(他上個月的收入是60,000元,50,000元為薪資收入,10,000元為投資收入。)

pay 最廣泛的薪資說法

pay是所有薪資中最泛用的英文詞語,時薪可以說成hourly pay,年薪可以說成yearly pay。由於pay比較口語化,所以精準度會比較低。若說到加薪,標準的說法是pay raise,要求加薪則為ask for a pay raise。

Taiwan High Speed Rail has announced an average of 3.5% pay raise effective from Nov. 30, 2018.

(台灣高鐵已公告平均3.5%的加薪幅度,從2018年11月30開始生效。)

統一發票 Taiwan receipt lottery

統一發票兌獎通路加入四大超商(7-11、全家、OK、萊爾富)、全聯、美聯社等。

說到統一發票,就會聯想到收據與發票。收據來自於receive(接收的憑證),其英文名詞為receipt,而invoice(發票)來自於法文的envois「遞送」的回條。

統一發票的標準翻譯為uniform invoice,而統一發票兌獎就是uniform invoice加上lottery(樂透)。但因為統一發票在台灣就是購買東西之後所獲得的收據,所以就成了Taiwan receipt lottery(台灣收據樂透)。

There are 17 NTD 10 million jackpot winners for the Taiwan receipt lottery in November 2018.

(2018年11月,共有17位千萬元的統一發票頭獎得主。)

※中大獎的英文是hit the jackpot。

多益模擬試題:

1. The company’s..........is expected to skyrocket as the newly applied patent has been approved.

(A) rejection

(B) revenue

(C) renovation

(D) reservoir

2. We have..........the detailed meeting minutes from the previous conference call.

(A) receipt

(B) received

(C) receives

(D) reception

解析:

1. 正解(B)。題意為「該公司的獲益預期將一飛沖天,因新申請的專利已獲得認可。」(A)為拒絕,(B)為獲益,(C)為翻修,(D)為水庫,僅有(B) revenue的答案與語意相合,故應選答案為(B)。

2. 正解(B)。題意為「我們已經收到了上一場電話會議中詳盡的會議記錄。」(A)為收據(名詞)、(B)為收到(過去分詞)、(C)為收到(現在式第三人稱單數)、(D)為收到(名詞)。本句前方有have(助動詞),後方的動詞必須使用過去分詞,而唯一的過去分詞僅有(B) received,故答案為(B)。

