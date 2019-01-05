員工慘放無薪假　美聯邦高官爽加薪：潘斯年薪達708萬台幣

▲副總統彭斯加薪後年薪約台幣708萬元。（圖／路透社）



記者張方瑀／編譯

美國聯邦政府關閉進入第13天，超過40萬名聯邦員工被迫放無薪假，若政府持續關閉，員工生活將陷入困難，而此時川普政府包含副總統潘斯、內閣秘書等高級官員卻在此刻加薪，幅度約每年增加1萬美金（約台幣30萬元）。根據聯邦人事管理局的文件指出，若無立法阻止，此加薪案將在1月5日生效。

根據《華盛頓郵報》報導指出，行政部門高級官員加薪法案於2013年遭國會投票凍結，之後每年重新延長效期再凍結。沒想到去年12月21日國會未通過聯邦機構預算案時，聯邦政府關閉，國會也未重新延長凍結加薪法案，因此從2013年起所有「積欠」的增加薪資，將在下周匯入這些高級官員的戶頭。

副總統潘斯（Mike Pence）的年薪目前為23萬美元（約新台幣708萬元），加薪後變為24萬3500美元（約新台幣750萬元）。內閣秘書年薪將從19萬9700美元（約新台幣615萬元）升至21萬美元（約新台幣647萬元），副秘書也從17萬9700美元（約新台幣553萬元）升至18萬9000美元（約新台幣582萬元）。

對此美國總統川普（Donald Trump）表示，他「可能會」考慮取消加薪，無論是永久取消，或僅在聯邦政府關閉期間。潘斯也說，在政府關閉期間，他不會接受這筆加薪。諷刺的是，上周川普才簽署取消1月份即將生效，所有聯邦雇員加薪2.1%的行政命令。