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中央大學連續5年　改寫台清交排名迷思

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▲根據《美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）》公佈之2019年「全球最佳大學」排名，中央大學連續五年穩居全國第四。（圖／記者楊熾興攝）

▲根據《美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）》公佈之2019年「全球最佳大學」排名，中央大學連續五年穩居全國第四。（圖／記者楊熾興攝）

記者楊熾興／桃園報導

根據《美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）》公佈之2019年「全球最佳大學」排名，中央大學連續五年穩居全國第四，名次僅次於台灣大學、清華大學及成功大學，成功改寫了「台清交」的排名迷思，其中在「國際合作」指標排名，更居全球第39名，連續5年蟬連全國第一。

中央大學校長周景陽7日在年終記者會表示，這份排名是美國高中師生選校依據，具一定公信力及參考價值，其每年進行全球最佳大學排名與公佈，為全球三大高等教育排名指標之一。

▲▼中大改寫「台清交」排名，校長周景陽與一級主管展現團結一致，氣勢如虹。（圖／記者楊熾興攝）。

▲▼中大改寫「台清交」排名，校長周景陽與一級主管展現團結一致，氣勢如虹。（圖／記者楊熾興攝）。

▲▼中大改寫「台清交」排名，校長周景陽與一級主管展現團結一致，氣勢如虹。（圖／記者楊熾興攝）。

周景陽指出，中央大學近年來在這份評比上表現優異，其中「國際合作」指標排名連續五年蟬聯全國第一。中大學術能量豐沛，跨國大型合作計畫遍佈全球，如物理系與歐洲核子研究組織（CERN）合作的史上最大物理實驗，主要在尋找宇宙中的暗物質。大氣系在亞太地區進行的汞監測網計畫、與東南亞國家合作之七海計畫，以及天文所參與的國際天文監測（ZTF）計畫，成果都備受國際社會肯定。

另外，根據2018年《遠見》「國內各大學新南向學術成績單」，中央大學在工程類別跨國合作上，居全國之冠。中大在此份榜單中異軍突起，表現傑出，在印度、馬來西亞、泰國、越南、印尼等五國都排名前五，尤其在物理、天文和工程領域，更在多國排名前三。

周景陽表示，中大更有「全國最高學府」之稱，在海拔2,862公尺處的鹿林前山，擁有全國最高的天文台，以及全國最大口徑的一米望遠鏡，居全球重要天文觀測位置。根據職涯發展中心的畢業生流向調查，應屆畢業生對母校整體滿度意高達91%。中大期以優質學府形象，扭轉高中生、學校和家長對大學選填志願的印象，以中央大學為優先考量。

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關鍵字：中央大學,連續5年,改寫,台清交,排名

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