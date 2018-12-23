罕見火山暴衝引發海嘯　學者：這次是「兇暴火山之子」操刀

▲吳祚任形容，這次火山爆發感覺是爸爸讓兒子練習。（圖／翻攝BBC）

記者許展溢／綜合報導

印尼巽他海峽22日晚上因火山活動引發海嘯，死傷人數攀升，官方資料顯示死亡人數已達43人，受傷人數近600人，中央大學水文與海洋科學研究所副教授吳祚任引用BBC報導在臉書發文指出，惡名昭彰喀拉喀托Krakatau 火山海嘯又來了，只是這次是由喀拉喀托之子（Anak Krakatau）火山操刀。

▲印尼巽他海峽沿岸22日深夜發生海嘯，當地房屋被摧毀。（圖／路透）

吳祚任說明這次火山爆發就是「新的開始」，並形容喀拉喀托惡名昭彰，且很兇暴，曾經在1883年8月噴發，並引發超級海嘯，那次的海嘯高度高達41公尺，相當於17層樓的高度，造成3萬多人死亡。

▲印尼火山引發海嘯目前已造成43人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

吳祚任表示，這次火山活動引發海嘯，是由喀拉喀托的兒子操刀，結果在半夜造成43人死亡和將近600人受傷，感覺這次是爸爸讓兒子練習。吳祚任指出，基本上，陸地上的火山噴發不會直接造成海嘯，因為沒有擾動到水體，而造成海嘯的原因，往往是在火山噴發過程造成火山邊壁崩落，進而引發山崩型海嘯，或是火山口塌陷，造成海嘯。

▲印尼火山引發海嘯目前已造成近600人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

中央氣象局副局長鄭明典也在臉書發文表示，「海底火山造成的海嘯，在印尼，很難預警！」吳祚任說，目前這次的事件資料很少，火山海嘯或山崩海嘯也是海嘯預警中相當棘手的課題，因為從開始到上岸，時間很短，即便成功預警，民眾能夠反應的時間還是有限，希望後續能有進一步的分析。

吳祚任也提到台灣也有類似的事件，像是1867基隆海嘯，根據調查與分析，火山引發山崩型海嘯的推論符合多數史籍上的描述，但有另一推論是地震引發海地山崩，此推論符合多數文獻。

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