國二女「不讀不回」離家1個月　阿公哭腫眼嘆：說好每天打電話

▲少女的阿公面對鏡頭忍不住淚崩。（圖／東森新聞，下同）

地方中心／桃園報導

八德區一名國二少女2018年12月外出後，就再也沒有回家，不僅電話沒接，就連家人傳給她的訊息也都是不讀不回，讓她的家人整天以淚洗面非常擔心。少女的阿公也不禁淚崩喊話：「每天去妳房間，看都沒有看到人，妳說過每天都會打電話給阿公，怎麼沒有？」

少女的日常衣物、心愛的娃娃都沒有帶走，離家之前一點徵兆也沒有。少女的爸爸看著女兒的房間頻頻拭淚並表示，女兒以前也曾經離家過一個禮拜，但都有打電話報平安，但自從去年12月4日獨自外出後，就再也沒有跟家裡聯絡了，不管打手機、傳簡訊，她也都沒有接。

▲少女的父親表示，女兒離家前完全沒有徵兆。

少女的爸爸眼眶泛紅對女兒喊話：「不管是阿公阿婆、爸爸媽媽都很擔心你，希望你可以趕快回來」另外，少女的阿公也邊哭邊說：「我每天都有去妳房間，但都沒有看到人，妳說每天都會打給阿公，怎麼沒有呢？」畫面讓人鼻酸。

少女的爸爸表示，女兒的交友比較複雜，擔心女兒是被人誘拐甚至控制，才一直沒有打電話回家，因此將女兒照片PO上網並報警，但迄今都沒有女兒的消息，只能希望她早點平安回家。

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