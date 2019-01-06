快訊／桃園驚見第6頭病死豬「放水流」　動保處：8天已是第3起

▲桃園發現死豬放水流，引發民眾恐慌！（圖／翻攝自詹江村臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪與平鎮區交界的灌排溝渠，6日下午被民眾發現有2隻死豬漂流渠內，市議員詹江村獲報前往現場並並開臉書直播，引發各界關注。桃園市政府動保處晚間7點多回應，該2頭死豬經處理並送驗，預計2天完成檢驗；而類似案件動保處均保持高度警覺，並非如議員所指通報3天未即時處理。

▲▼桃園發現死豬放水流，引發民眾恐慌！（圖／翻攝自詹江村臉書）

動保處也指出，之前同樣在該處灌排溝渠附近發現的死豬，檢驗結果確認為陰性，未感染非洲豬瘟。桃園市政府動保處長陳英豪，針對6日發生的2隻死豬漂流灌溉渠內說明如下：

1、該案係民眾6日下午通報，動保處及水務局人員立即前往打撈處理，經檢體採樣並完整打包，動保處立即將豬隻檢體送至農委會畜衛所檢驗，預計2天完成檢驗。2、現場工作人員全程穿著標準防護衣作業，進行環境清場消毒，豬隻屍體後續載運至廢棄物清理業者冰存，待後續破碎後銷毀。

3、發現的死豬與該址附近於去（2018）年12月30日發現3頭豬屍，以及今（2019）年1月2日發現1頭豬屍，皆屬個別不同案件，上述2案動保處皆立即前往處理並送驗，檢驗結果確認為陰性，未感染非洲豬瘟。4、動保處呼籲民眾勿丟棄豬隻，畜牧業者若發現豬隻有疑似症狀應通報動保處協助處理，違反者將依動物傳染病防制條例開罰。

這起灌排溝渠內發現豬屍事件，因市議員詹江村臉書開直播，加上附近剛好是落羽松知名景點，吸引遊客好奇圍觀，也引發地方關注，直呼此時是「見死豬色變」的非常時期，養豬業者任意丟棄死豬，相關單位要嚴查送辦。