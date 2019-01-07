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幼女「騎車載媽媽」3貼狂飆？　網諷「眼睛業障重」破解：手在這啦

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地方中心／綜合報導

臉書社團「加藤軍台灣粉絲團 2.0」日前上傳了一段影片，畫面中一名媽媽騎車載著2名幼女，聽起來稀鬆平常，但畫面卻都讓網友驚呆了，看起來竟然像其中一個幼女騎車載著媽媽和姊妹。對此，網友紛紛留言表示，「複合性移動式神主牌」、「地方的媽媽，請注意安全」另外，也有網友一語道破真相「媽媽是單手騎車啦！」

從畫面中可以看見，騎著藍色機車的媽媽抱著一個睡著的女兒，而另一名幼女則坐在踏板椅子上，雙手放在機車龍頭，乍看之下還以為是她在騎車，因此影片一出紛紛引發網友熱議。不過，仔細一看可以發現，其實該名媽媽是用單手騎車，而前方的幼女只是把手扶在龍頭上而已，但畫面仍是相當驚悚可怕。

▲▼ 幼女「騎車載媽媽」狂飆？　網破解：手在這 。（圖／翻攝自加藤軍台灣粉絲團 2.0）

▲乍看之下就像幼女在騎車。（圖／翻攝自加藤軍台灣粉絲團 2.0）

畫面一出，引發兩派網友論戰，其中一方紛紛表示該名媽媽的行為太誇張，「看看人家從小技術一流註定成為車手」、「不管單手或給妹妹騎都很危險！」、「母女連心，齊力gg，萬一突然急煞就真的太危險」；另一派網友則對媽媽表示心疼，「媽媽辛苦的日常！但還是請注意安全！」、「媽媽辛苦了，不要這樣罵她」。

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關鍵字：騎車,幼女,臉書

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