「有記憶以來媽媽都被打」家暴20年想離婚　夫酸：我有拿錢回家

▲阿鳳指控遭丈夫家暴長達20年。（示意圖／記者徐文彬攝，與本文當事人無關）

記者黃翊婷／綜合報導

桃園一名人妻阿鳳（化名，以下皆同）控訴遭丈夫阿龍家暴長達20年，好不容易忍到兩名孩子都長大，這才決定訴請離婚，沒想到對方竟然還反嗆，「我又不是沒有養家」。桃園地院法官詢問兩人的子女，皆證稱爸爸只要喝酒就會毆打媽媽，最後裁定離婚，總算讓女方脫離這段婚姻陰影。

阿鳳提到，她與丈夫是在民國84年3月結婚，兩人育有兩名子女，卻幾乎天天都活在家暴之下，考量到孩子們還小只能忍氣吞聲，這一忍就長達20年，現在他們都長大了，她當然也不想再繼續這樣生活下去，「他（丈夫）也說過和我生活很痛苦，想要離婚，而且離婚之後他就可以戒酒、戒檳榔，生活會過得很好。」

▲阿龍在孩子面前撬開保險箱，還揚言要離婚。（示意圖／記者蔡玟君攝，與本文當事人無關）

不過，阿龍出庭時堅稱，自己有賺錢也有把錢拿回家，「又不是沒有養家」，因此拒絕離婚，「如果有家暴，她可以忍20年嗎？」兩人的子女則證稱，爸爸媽媽平日相處幾乎都沒有交談，這樣的日子大約持續10年，「約3、4年前爸爸每天喝醉酒就會亂，動手毆打媽媽，也會拿手邊的東西丟擲」、「自從我有記憶以來，爸爸喝完酒就打媽媽，去年10月吵完架還把家中的保險箱撬開，說是要離婚把自己的東西拿回來」。

桃園地院法官認為，證人的敘述與阿鳳大致相符，可見阿龍的說詞並不可信，加上這起事件是婚後男方施暴女方，孩子們的證詞甚至能詳細描述過程，因此難以期待兩人的婚姻還有回復的可能，其中難以維持婚姻的重大事由應該由丈夫負責，最後裁准離婚，讓妻子成功「休夫」。

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