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卓榮泰72.6%得票奪黨主席　擊退「反英勢力」小英連任再踩穩一步

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▲▼ 新黨選民進黨主席卓榮泰，在勝選後於中央黨部發表談話 。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨主席當選人卓榮泰，在勝選後於中央黨部發表談話 。（圖／記者湯興漢攝）

記者陶本和／台北報導

民進黨主席補選，對戰組合由前行政院秘書長卓榮泰對上台灣民意基金會董事長游盈隆，被認為是「挺英勢力」與「反英勢力」的對決；在結果出爐後，卓榮泰以72.6%的得票率勝出，這也意味著「挺英勢力」的勝利，未來總統蔡英文爭取2020連任再踩穩了一步。

本次黨主席補選，全國設立117個投開票所，於上午8時至下午5時進行投票，全黨約26萬人，具有投票權的約20萬人。晚間黨中央召開記者會，由代理黨主席林右昌宣布結果，確定由卓榮泰以2萬4699票、得票率72.6%勝出，擊敗台灣民意基金會董事長游盈隆的9323票、得票率27.4%。

「挺英勢力」擊敗「反英勢力」

卓榮泰這次挺身爭取黨主席，是由黨內中生代包括：桃園市長鄭文燦、前立委陳其邁、前台中市長林佳龍、新竹市長林智堅、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲等人共推，這意味著各派系達成一定程度的共識。

卓榮泰就派系而言，被認為是「謝系大師兄」，但從謝長廷駐日之後，派系力量早已不復存在；直到2016年民進黨重返執政，時任民進黨秘書長洪耀福，多次勸進才讓他同意出任民進黨副秘書長，而正也因為如此，他被認為「親英」人馬。

正也因為如此，卓榮泰才剛完成登記，就已經被認為他的出線，意味著他是「保皇派」，未來會是蔡英文的「抬轎者」角色；反觀游盈隆，在這次黨主席補選中，一直被認為是「反蔡英文」，他的號召與群聚，則被視為是「反英勢力」的集結。因此，對黨內而言，這場黨主席補選，說是兩個男人的對決，其實更是「挺英勢力」與「反英勢力」的較量。

就在黨主席選舉前夕，反英勢力一度掌握高漲聲勢，總統府資政吳澧培等4位深綠大老，一起發表公開信，要求蔡英文交出行政權，且不要爭取2020連任，直接公開上演逼宮戲碼；但蔡英文的回擊贏得社會輿論的支持，很快平息這一波反英的襲擊。

在同一時間，在挺英勢力方面，也放出消息強調，卓榮泰勝出，府院黨、國會的關係會較為緊密，但若游盈隆勝出，雖然無法干涉政務，但他自主性高，黨政的運作順暢度會備受考驗，而且對於民進黨政府在新一波的人事佈局上，也會出現一定程度的影響。

就選舉結果來看，黨內人士表示，卓榮泰的勝出，也意味著「挺英勢力」的勝利，但「反英勢力」的存在也不能完全抹滅，他們仍代表著黨內一部分的聲音，但總體而言，蔡英文在爭取2020連任，黨內算是再踩穩了一步。

▲▼蔡英文前往「民主進步黨第16屆黨主席補選」投票。（圖／記者季相儒攝）

▲蔡英文前往「民主進步黨第16屆黨主席補選」投票。（圖／記者季相儒攝）

卓榮泰上任面臨3大挑戰

不過，卓榮泰勝出後，馬上要面臨三大挑戰，首先台北、台中兩席立委補選；第二則是3月份時，面對新北、台南、彰化與金門立委補選；最後則是2020年總統、立委黨內提名，黨內的派系整隊工作被視為首要，而他最被外界稱讚的「協調能力」，也將成為接下來工作中最重要的一環。

首先在台北、台中的兩席立委，將在1月27日進行投票，卓榮泰也在選後記者會上表明，會前往台北市黨部跟台中市黨部，進行備戰跟人員調動。

在這二個選區補選結束後，卓榮泰3月16日也要面對新北市第三選區、台南市第二選區、彰化縣第一選區、金門縣立委的補選工作，外界都在看，他是否能幫助民進黨保住原有的3席立委，或是再次攻城掠地，搶下藍營原有的席次。

在立委補選工作告一段落之後，卓榮泰也得面對2020年總統、立委大選的提名問題；由於黨內獨派、深綠大老，對於總統蔡英文多有微詞，屆時勢必面臨黨內各方派系角力的挑戰。

潤滑劑大師兄來了！協調能力將成關鍵

面對黨內派系林立，又急需重新整隊，各界普遍看好卓榮泰最為人稱道的「折衝」與「協調能力」，從過去「長扁之爭」、「長昌配」，他都扮演了關鍵性潤滑劑角色。

卓榮泰普遍上被稱為「謝系大師兄」，在立委改制單一選區時，台北立委分為北區、南區，他是北區的立委，黨內人士表示，就政治能量來說，其實滿有影響力的；在2008年政黨輪替後，沒有參加政務工作，其實也能投入台北市長選舉，但最後沒有這個規劃，「如果他選了這條路，搞不好現在就會不一樣了」。

黨內人士談起卓榮泰，用「溫文儒雅、個性溫和」8個字來形容，回憶在「長扁之爭」的時候，謝長廷主張「和解共生」，但遲遲不能跟反對黨和解，也無力跟阿扁共生，謝長廷當時擔任閣揆，卻沒有組閣權，兩人無法坦誠共事，在兩岸主張上，也出現分歧。

在謝長廷、陳水扁之間長期處於微妙的關係下，黨內人士說，所幸卓榮泰當時擔任總統府代理秘書長，即便有鮮明的派系背景，但跟陳水扁的互動良好，因此扮演起陳水扁、謝長廷之間的重要溝通橋樑的角色。

2007年，民進黨總統初選，謝長廷、蘇貞昌之爭，開啟民進黨內鬥爭最慘烈的一頁，蘇貞昌曾大動作登報「長廷兄，轉移焦點也不能改變涉案的事實」，暗指謝長廷涉入高捷弊案，還用「奸巧」來形容，當時被形容是真槍實彈、刀刀見骨。

黨內人士說，那年謝長廷最後在總統初選勝出，蘇貞昌遠赴美國，但陳水扁意志希望能促成「長昌配」，在兩人反目廝殺，傷痕還在淌血之際，「長昌配」被認為幾乎不可能的任務；但是卓榮泰再次授命前去協調，跟蘇的林錫耀多次直接溝通，完成這項不可能的任務。

黨內人士形容，卓榮泰雖然一直扮演幕僚角色，但在那個時候，穿梭在陳水扁、謝長廷、蘇貞昌之間，扮演協調、溝通的潤滑劑角色，絕對是重要功臣。

在民進黨二次執政後，卓榮泰擔任行政院秘書長，與屬於「新系」的行政院長賴清德，還有近來親近三立董事長林崑海，所謂「海派」的時任政院發言人徐國勇，有高度而綿密的互動。這讓總統府秘書長陳菊在接受訪問時，還以「薯條三兄弟」來形容3位不同派系的互動。據指出，卓榮泰同樣是跟各部會、府院黨的協調關鍵之一。

▼民進黨黨主席2號候選人游盈隆。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民進黨黨主席投票，2號候選人游盈隆偕同妻子，一同前往新莊中港國小投票。（圖／記者湯興漢攝）

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