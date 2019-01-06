卓榮泰出任黨主席　將面臨3大挑戰！黨內派系整隊考驗協調能力

▲民進黨主席當選人卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

前行政院秘書長卓榮泰6日取得黨主席補選勝利後，馬上要面臨三大挑戰，首先台北、台中兩席立委補選；第二則是3月份時，面對新北、台南、彰化與金門立委補選；最後則是2020年總統、立委黨內提名，黨內的派系整隊工作被視為首要，而他最被外界稱讚的「協調能力」，也將成為接下來工作中最重要的一環。

民進黨在九合一選舉大敗後，蔡英文辭去黨主席一職，民進黨辦理第16屆黨主席補選黨員投票，晚間投票結果出爐，卓榮泰拿下2萬4699票，得票率72.60%，擊敗台灣民意基金會董事長游盈隆的9323票、得票率27.40%，中執會將於9日公告黨主席當選名單，於23日進行交接，任期至2020年5月19日。

在卓榮泰勝出之後，馬上得面對的第一個挑戰，就是1月27日台北市第二選區、台中市第五選區立委補選，他也在選後記者會上表明，會前往台北市黨部跟台中市黨部，進行備戰跟人員調動。

在這二個選區補選結束後，卓榮泰3月16日也要面對新北市第三選區、台南市第二選區、彰化縣第一選區、金門縣立委的補選工作，外界都在看，他是否能幫助民進黨保住原有的3席立委，或是再次攻城掠地，搶下藍營原有的席次。

在立委補選工作告一段落之後，卓榮泰也得面對2020年總統、立委大選的提名問題；由於黨內獨派、深綠大老，對於總統蔡英文多有微詞，甚至吳澧培等4大老，發表公開信要求蔡英文不要爭取連任，這些都會是卓榮泰面臨黨內各方派系角力的挑戰。

卓榮泰在投入黨主席補選之際，其實就已經被各界認為是「保皇派」，對於2020總統大選，可能會扮演蔡英文「抬轎者」的角色。對此說法，他在選後記者會上並未正面回應，僅表示黨有黨的機制，一定會依照黨的機制來走，任何黨員都有公評的權力，而參選的代表同志，一定會是最強的，才能夠跟社會對話，贏得大選。