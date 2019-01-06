　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安支持蔡英文4必須　「無法接受一國兩制的九二共識」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國民黨立委蔣萬安。（圖／記者徐政璿攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者徐政璿攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文在元旦日針對兩岸關係，提出4個必須，而大陸主席習近平則首度發表對台談話，直指「中國人不打中國人」，並提出探索一國兩制的台灣方案。蔡英文也不甘示弱回擊，強調不接受九二共識，讓台灣網友大讚，連國民黨立委蔣萬安也支持蔡英文的說法。

習近平日前提出「習五點」，並定調「九二共識」，他重申「兩岸關係發展歷程證明，台灣是中國一部份，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的」。

針對習近平對兩岸關係的解讀，蔡英文第一時間召開記者會回應，她始終未接受「九二共識」，根本原因在北京當局定義的「九二共識」其實就是「一個中國」、「一國兩制」，同時也強調「台灣絕不會接受『一國兩制』，絕大多數台灣民意也堅決反對『一國兩制』，而這也是『台灣共識』。」

對此，蔣萬安在政論節目中表示，蔡英文元旦文告提出的4個堅持都是正確的，且「絕對無法接受習近平定義九二共識為一個中國、一國二制」、「無法接受習近平主張的，可以與台灣各政黨團體代表人物進行民主協商，因為這否定中華民國政府治理的客觀事實」

蔣萬安強調，對於主權這個事實，是不容退讓，蔡英文的談話是讓對岸去正視中華民國存在的事實；另一方面，蔡英文在談話中沒有提出對2018年九合一大選敗選的檢討，以及和平處理兩岸關係的具體作法有點可惜。

ET快訊
即／全身骨折亡！男跳陸橋遭「自強號撞輾」　深夜宣告不治
五月天：過了今天再也沒有演唱會！「不要留下遺憾」
張雨綺復合豪門婚毀了！前夫控帶男開房「只要自己爽」
馬來西亞蘇丹宣布退位　創下該國首例

關鍵字：蔣萬安,蔡英文

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朱立倫挺九二共識　陳其邁：要選總統的人這說法「毋湯啦」

朱立倫挺九二共識　吳崢：你們的膝蓋還好嗎？

九二共識等於一國兩制？　郝龍斌：小英式的假新聞又來了

高嘉瑜秀蝙蝠照喊「懷念還沒剪瀏海的我」　網：還是這樣好看

3度要求陸官改校歌　劉世芳：不是施壓而是理念之爭

擁抱韓國瑜的觸感怎麼樣？　陳其邁：他瘦了

被政治耽擱的歌手蘇嘉全　唱完黃品源名曲後秒變粉絲

蔣萬安支持蔡英文4必須　「無法接受一國兩制的九二共識」

盼小內閣穩定　韓國瑜笑虧柯文哲：閣員跟走馬燈一樣在走

卓榮泰當選民進黨主席　國民黨：盼綠營正視兩岸問題

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

張若凡《走了嗎》迎戰Gail 　蕭敬騰高評價：被深深的打動

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

921救難英雄難逃「粉紅死劫」？！　遭擄埋屍公墓...群蠅飛舞發惡臭

Gogoro騎士「叭」車遭追撞　網友怒：根本是蓄意謀殺！

蔣萬安支持蔡英文4必須　「無法接受一國兩制的九二共識」

盼小內閣穩定　韓國瑜笑虧柯文哲：閣員跟走馬燈一樣在走

卓榮泰當選民進黨主席　國民黨：盼綠營正視兩岸問題

卓榮泰出任黨主席　將面臨3大挑戰！黨內派系整隊考驗協調能力

游盈隆僅3地區得票勝卓榮泰：非洲、彰化縣、台東縣

朱立倫挺九二共識　陳其邁：要選總統的人這說法「毋湯啦」

卓榮泰7日晚間8點跟館長直播　若問題超出範圍會帶回研究

助蔡英文爭取2020連任？　卓榮泰：參選的代表一定會是最強的

民進黨主席投票率16.9%創新低　卓榮泰：前2次19％是「天王障礙」

落選民進黨主席　游盈隆：會再回來跟大家一起打拼

梁靜茹還沒唱就哭了！《寒單》主題曲催淚：珍惜愛你的人

不會找小三！男生有「5跡象」＝一輩子只愛妳...他有做到嗎？

《極速領域》開放事前登錄　超狂活動直接送真車

稱職男友必買！米妮輕吻讓米奇陶醉　用迪士尼情人節商品大放閃

社群網絡平台個資外洩連環爆　美新國會討論立法保護隱私

擺盤打賞！蔡明亮新店捷運站外開唱　3小時收到79817元

跳舞、演戲通通難不倒　新鮮人瘋狂接案「4天進帳1萬」

中麗安心宅獲好評　蘆竹璞聚再推12年防水保固

快訊／中美副部級官員抵北京　經貿談判7日登場料談農產品、能源採購

快訊／全身骨折亡！男跳陸橋遭「自強號撞輾」　深夜宣告不治

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

政治熱門新聞

快訊／卓榮泰勝出！當選民進黨主..

朱立倫挺九二共識　黃國昌嗆爆：..

王世堅談韓國瑜：他其實很有骨氣

張善政「凍齡妻」成攝影展焦點　..

綠委要求陸官改校歌　國防部4聲..

韓國瑜宣布　替高市教室裝冷氣、..

釋昭慧挺小英　「我不用穿著袈裟..

高嘉瑜換髮型了！「公主頭→妹妹..

高雄愛河燈會取名金銀河　火樹銀..

南北雙龍將戰艱困選區　國民黨：..

妹妹頭被讚可愛　高嘉瑜哭哭：我..

韓國瑜表示冰冰很好　家裡有「韓..

獨／高雄觀光「海外版」找前主播..

行政院長賴清德　最快週四率內閣..

更多熱門

相關新聞

卓榮泰出任黨主席　將面臨3大挑戰

前行政院秘書長卓榮泰6日取得黨主席補選勝利後，馬上要面臨三大挑戰，首先台北、台中兩席立委補選；第二則是3月份時，面對新北、台南、彰化與金門立委補選；最後則是2020年總統、立委黨內提名，黨內的派系整隊工作被視為首要，而他最被外界稱讚的「協調能力」，也將成為接下來工作中最重要的一環。

助蔡英文爭取2020連任？卓榮泰：會是最強的

民進黨主席落選　游盈隆：我會再回來

快訊／卓榮泰勝出！當選民進黨主席

九二共識=一國兩制？　郝龍斌：小英式假新聞又來

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

硬要本人來銷帳　她扛亡父骨灰去

阿嬤騎來車站只載狗回家　兒吃醋

他當兵被鬼壓床吐舌3天！乩童嚇壞

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

挺6月肚騙座位！辣孕婦下秒卸胎嚇壞

朋友推護送爛醉女回家　渣男竟性侵

320kg肥宅只能靠爸養：想吃到死

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

台男旅日租重機摔爛落跑　臉書遭灌爆

搭機睡死…隔壁郁方見她驚醒秒叫空姐

理科太太曝未婚懷孕老公第一反應

即／長榮女座艙長遭勒斃　夫跳樓

正妹機場被開包！海關見棒狀物笑了

更多

最夯影音

更多

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

吳宗憲託羅志祥問「衣服手洗沒」　阿信羞逃！瑪莎補刀：洗衣機在忙XD

《聲林》李佳歡飆唱《不痛》　清亮嗓音一開口...網友：贏了！

按規定問個資電信員工遭嗆　客怒：啞巴啊沒看過壞人？

新竹五星級懶人露營勝地！　免搭帳還有豪華餐點能享用

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面