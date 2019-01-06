蔣萬安支持蔡英文4必須　「無法接受一國兩制的九二共識」

▲國民黨立委蔣萬安。（資料照／記者徐政璿攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文在元旦日針對兩岸關係，提出4個必須，而大陸主席習近平則首度發表對台談話，直指「中國人不打中國人」，並提出探索一國兩制的台灣方案。蔡英文也不甘示弱回擊，強調不接受九二共識，讓台灣網友大讚，連國民黨立委蔣萬安也支持蔡英文的說法。

習近平日前提出「習五點」，並定調「九二共識」，他重申「兩岸關係發展歷程證明，台灣是中國一部份，兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，是任何人任何勢力都無法改變的」。

針對習近平對兩岸關係的解讀，蔡英文第一時間召開記者會回應，她始終未接受「九二共識」，根本原因在北京當局定義的「九二共識」其實就是「一個中國」、「一國兩制」，同時也強調「台灣絕不會接受『一國兩制』，絕大多數台灣民意也堅決反對『一國兩制』，而這也是『台灣共識』。」

對此，蔣萬安在政論節目中表示，蔡英文元旦文告提出的4個堅持都是正確的，且「絕對無法接受習近平定義九二共識為一個中國、一國二制」、「無法接受習近平主張的，可以與台灣各政黨團體代表人物進行民主協商，因為這否定中華民國政府治理的客觀事實」

蔣萬安強調，對於主權這個事實，是不容退讓，蔡英文的談話是讓對岸去正視中華民國存在的事實；另一方面，蔡英文在談話中沒有提出對2018年九合一大選敗選的檢討，以及和平處理兩岸關係的具體作法有點可惜。