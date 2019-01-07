　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

總統交辦！政院擬「補助3萬↓低薪族」領經濟紅利　高層證實「撥款400億」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

政治中心／台北報導

總統蔡英文新年談話提到，過去2年稅收超出預期，政府有盈餘，將採「分享經濟紅利」具體方案，照顧低收入、弱勢，傳出擬編列預算3、400億元補助月薪3萬元以下民眾，不過行政院發言人Kolas Yotaka回應，目前僅確定不會像馬政府時代一樣發消費券，國發會有好幾個構想都未定案。宅神朱學恒就直呼「直接發錢吧！」

蔡英文元旦時談到，除了加薪、減稅，今年要進一步減輕民眾的負擔，因過去2年經濟有成長，稅收超出預期，已經找行政院提出「分享經濟成長紅利」的具體方案，照顧年輕人、弱勢者、低收入，將是2019年政府施政的重點工作之一。

▲▼低薪、小資、窮、廢物、魯蛇。（圖／記者許力方攝）

▲政府補助低薪族，300萬人可望受惠。（圖／資料照）

據悉，目前初估2018年歲計賸餘有400餘億元，為可用的預算金額，討論範圍除了確定納入60萬中低收入戶外，低薪門檻、發放金額等都因涉及預算金額，還沒定案。有官員受訪時談到，「分享經濟紅利」方案可能採編列預算等，以月薪3萬元作為基礎，每人發放1萬元現金，計將會有2、300萬人受惠，但具體內容還在研議，最後將由院長賴清德定案。

消息引發熱議，網友紛紛痛罵「荒腔走板的補助款發放 ，哪來的經濟紅利？明明是強徵稅收而來，就應退還超收稅款者，低收入者的補助應另屬社會福利制度範圍！無能混亂的治國團隊」，認為經濟紅利是全民努力的結果，「為何只有低薪族享受到紅利呢？」朱學恒也笑說「大家不要演了，我們直接發錢吧！」

面對總統交辦400億「分享經濟紅利」的大型任務，行政院提前要求各部會盤點。據了解，這2天就會召開跨部會會議論，同步納入國發會先前就規畫要在春節前夕公布的振興經濟方案，數字上不一定是400億，仍有增減空間，但一定現有以外的經濟新增方案，非減稅或公共建設等舊計畫。

▲▼行政院發言人.Kolas Yotoka出席行政院會後記者會。（圖／記者張一中攝）

▲行政院發言人Kolas Yotoka回應，補助3萬元以下低薪族是官員個人意見。（圖／記者張一中攝）

▲▼ 總統蔡英文與國際媒體茶敘。（圖／取自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

▲蔡英文新年談話交辦400億分享經濟紅利。（圖／資料照）

執行面部分，政院高層指出，這是一個跨部會協商計畫，還沒有定案，但「確定不會採取前總統馬英九當年的消費券模式」，因為總統談話重點一是針對經濟弱勢，使其可支配所得增加，並增加內需；第二則是總統也沒有提及消費券模式，且這政策當年是因為雷曼兄弟事件，馬政府希望刺激經濟，可效果非常有效，預算耗了800多億，又完全沒有排富。

「這回將用在刀口上」，政院高層指出，將鎖定可能以職業類別來進行，包括減免小商家營業稅、照顧計程車司機等措施，也打算針對打工群加強，只是認定可能有點困難，執行上的技術難度，要如何施行到微血管末端，正在研擬當中。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka受訪時回應，這個政策這周就會討論，「編列預算補助3萬元以下低薪族」是官員所講的個人意見，並不是行政院最終政策，但國發會那邊有好幾個構想，都沒有定案，需要再討論。

ET快訊
即／全身骨折亡！男跳陸橋遭「自強號撞輾」　深夜宣告不治
五月天：過了今天再也沒有演唱會！「不要留下遺憾」
張雨綺復合豪門婚毀了！前夫控帶男開房「只要自己爽」
馬來西亞蘇丹宣布退位　創下該國首例

關鍵字：行政院,經濟紅利,稅收,蔡英文,賴清德,Kolas

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

總統交辦！政院擬「補助3萬↓低薪族」領經濟紅利　高層證實「撥款400億」

快訊／看完網友們私信！蔡英文深夜FB發文：盼走出同溫層、台灣聲量要大

卓榮泰72.6%得票奪黨主席　擊退「反英勢力」小英連任再踩穩一步

蔣萬安支持蔡英文4必須　「無法接受一國兩制的九二共識」

盼小內閣穩定　韓國瑜笑虧柯文哲：閣員跟走馬燈一樣在走

卓榮泰當選民進黨主席　國民黨：盼綠營正視兩岸問題

卓榮泰出任黨主席　將面臨3大挑戰！黨內派系整隊考驗協調能力

游盈隆僅3地區得票勝卓榮泰：非洲、彰化縣、台東縣

朱立倫挺九二共識　陳其邁：要選總統的人這說法「毋湯啦」

卓榮泰7日晚間8點跟館長直播　若問題超出範圍會帶回研究

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

朴有天翻唱李榮浩《年少有為》　網大讚：中文又更好了

《聲林》Gail翻譯被拱唱歌　一開口...三位老師一起綜藝摔

遭張藝興吐槽：演技差　歐陽娜娜「創意回擊」更嗆ＸＤ

孫肇谷《浪流連》唱入人心　 林宥嘉讚：神奇的歌者！

熊熊「人生第一次懇親」穿這樣　 網放大「邪惡視角」：肯定暴動！

總統交辦！政院擬「補助3萬↓低薪族」領經濟紅利　高層證實「撥款400億」

快訊／看完網友們私信！蔡英文深夜FB發文：盼走出同溫層、台灣聲量要大

卓榮泰72.6%得票奪黨主席　擊退「反英勢力」小英連任再踩穩一步

蔣萬安支持蔡英文4必須　「無法接受一國兩制的九二共識」

盼小內閣穩定　韓國瑜笑虧柯文哲：閣員跟走馬燈一樣在走

卓榮泰當選民進黨主席　國民黨：盼綠營正視兩岸問題

卓榮泰出任黨主席　將面臨3大挑戰！黨內派系整隊考驗協調能力

游盈隆僅3地區得票勝卓榮泰：非洲、彰化縣、台東縣

朱立倫挺九二共識　陳其邁：要選總統的人這說法「毋湯啦」

卓榮泰7日晚間8點跟館長直播　若問題超出範圍會帶回研究

總統交辦！政院擬「補助3萬↓低薪族」領經濟紅利　高層證實「撥款400億」

川普推特語錄／襲擊科爾號的主謀被擊斃了　我們永遠不會停止打擊恐怖主義

台積電「實習生月薪」首度曝光！竟打趴一堆行業正職

阿富汗金礦坑驚傳崩塌　超過50人遭活埋、10人重傷

亞足賽／約旦門將擋19次射門　上屆冠軍澳洲首戰爆冷0比1輸球

快訊／信義區公寓深夜火警！「3樓竄濃煙」竟是有人縱火

緊抓腳踝「詭異倒掛」背兒！母電梯內急甩45秒　無助淚鬥死神

7年前IG發「男人騎裸女」污照！Angelababy喊「我想要」　網一翻驚了：還沒刪

快訊／看完網友們私信！蔡英文深夜FB發文：盼走出同溫層、台灣聲量要大

小寒忽冷忽熱「大雨噴大台北」再降3天！下周2波變天…超級寒流發威中

被撞後無人機車「自己跑走」　騎士狂追...網友忍不住笑翻

政治熱門新聞

蔡英文深夜發文　盼台灣聲量加大

蔣萬安支持蔡英文4必須　不接受..

張善政「凍齡妻」成攝影展焦點　..

不甩蔡英文！馬英九千字再談92

朱立倫挺九二共識　黃國昌嗆爆：..

卓榮泰72.6%得票奪黨主席擊..

快訊／卓榮泰勝出！當選民進黨主..

綠委要求陸官改校歌　國防部4聲..

朱立倫挺九二共識　陳其邁：這說..

韓國瑜虧柯文哲：閣員跟走馬燈一..

獨／高雄觀光「海外版」找前主播..

柯P募款超夯　12小時募得近4..

游盈隆僅3地得票勝卓榮泰：非洲..

吳崢嗆朱立倫：你們的膝蓋還好嗎..

更多熱門

相關新聞

蔡英文深夜發文　盼台灣聲量加大

總統蔡英文6日深夜11時30分許在臉書發長文，向網友表示滿滿感謝。她也稱，新的一年，我們要一起走出同溫層，一起面對面說服更多人，一起為台灣製造更大的聲量；台灣的聲量一定要大，這是今年最重要的事。

卓榮泰72.6%得票奪黨主席擊退「反英勢力」

蔣萬安支持蔡英文4必須　不接受一國兩制的九二共識

卓榮泰出任黨主席　將面臨3大挑戰

助蔡英文爭取2020連任？卓榮泰：會是最強的

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

士杰女兒二度燙傷　阿信發飆：滾！

Baby被傳將離婚...1歲兒是底線！

五月天：過了今天再也沒有演唱會！

起底殺妻！航空女主管遭掐死原因曝

桃園瘋夫掐死空姐妻　舅驚爆關鍵內幕

還原鈕承澤「只戴保險套」蠻幹床戲

獨／鈕承澤握柯奐如露毛片　拒刪

小寒大雨台北再降3天！下周2波變天

即／長榮女座艙長遭勒斃　夫跳樓

新訓班長「嗆人語錄」！役男一聽秒心涼

成熟球風+到期約　多支球隊搶豪哥

亂餵甘草止咳水　童中毒休克險死

喵瘋玩水果忍者　主人關螢幕哭惹

《如懿》團隊再推新劇！主角爆是「台灣男神」

放火4個月前立誓慘敗！宣布「真的剃光頭」

更多

最夯影音

更多

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

五月天聯手霸凌歌迷..　要她搭接駁車離開還退回3880

被說「妳是男的就跟你交往！」 女同志羞：這樣我會心動耶...

不信邪挑戰「地獄級」超辣乾麵　網紅辣到脫衣飆汗差點送醫！？

孕肚比隋棠小！女星掀衣炫8個月肚　 Sandy傻眼：沒懷孕都比妳胖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面