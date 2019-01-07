總統交辦！政院擬「補助3萬↓低薪族」領經濟紅利　高層證實「撥款400億」

政治中心／台北報導

總統蔡英文新年談話提到，過去2年稅收超出預期，政府有盈餘，將採「分享經濟紅利」具體方案，照顧低收入、弱勢，傳出擬編列預算3、400億元補助月薪3萬元以下民眾，不過行政院發言人Kolas Yotaka回應，目前僅確定不會像馬政府時代一樣發消費券，國發會有好幾個構想都未定案。宅神朱學恒就直呼「直接發錢吧！」

蔡英文元旦時談到，除了加薪、減稅，今年要進一步減輕民眾的負擔，因過去2年經濟有成長，稅收超出預期，已經找行政院提出「分享經濟成長紅利」的具體方案，照顧年輕人、弱勢者、低收入，將是2019年政府施政的重點工作之一。

▲政府補助低薪族，300萬人可望受惠。（圖／資料照）



據悉，目前初估2018年歲計賸餘有400餘億元，為可用的預算金額，討論範圍除了確定納入60萬中低收入戶外，低薪門檻、發放金額等都因涉及預算金額，還沒定案。有官員受訪時談到，「分享經濟紅利」方案可能採編列預算等，以月薪3萬元作為基礎，每人發放1萬元現金，計將會有2、300萬人受惠，但具體內容還在研議，最後將由院長賴清德定案。

消息引發熱議，網友紛紛痛罵「荒腔走板的補助款發放 ，哪來的經濟紅利？明明是強徵稅收而來，就應退還超收稅款者，低收入者的補助應另屬社會福利制度範圍！無能混亂的治國團隊」，認為經濟紅利是全民努力的結果，「為何只有低薪族享受到紅利呢？」朱學恒也笑說「大家不要演了，我們直接發錢吧！」

面對總統交辦400億「分享經濟紅利」的大型任務，行政院提前要求各部會盤點。據了解，這2天就會召開跨部會會議論，同步納入國發會先前就規畫要在春節前夕公布的振興經濟方案，數字上不一定是400億，仍有增減空間，但一定現有以外的經濟新增方案，非減稅或公共建設等舊計畫。

▲行政院發言人Kolas Yotoka回應，補助3萬元以下低薪族是官員個人意見。（圖／記者張一中攝）

▲蔡英文新年談話交辦400億分享經濟紅利。（圖／資料照）



執行面部分，政院高層指出，這是一個跨部會協商計畫，還沒有定案，但「確定不會採取前總統馬英九當年的消費券模式」，因為總統談話重點一是針對經濟弱勢，使其可支配所得增加，並增加內需；第二則是總統也沒有提及消費券模式，且這政策當年是因為雷曼兄弟事件，馬政府希望刺激經濟，可效果非常有效，預算耗了800多億，又完全沒有排富。

「這回將用在刀口上」，政院高層指出，將鎖定可能以職業類別來進行，包括減免小商家營業稅、照顧計程車司機等措施，也打算針對打工群加強，只是認定可能有點困難，執行上的技術難度，要如何施行到微血管末端，正在研擬當中。

對此，行政院發言人Kolas Yotaka受訪時回應，這個政策這周就會討論，「編列預算補助3萬元以下低薪族」是官員所講的個人意見，並不是行政院最終政策，但國發會那邊有好幾個構想，都沒有定案，需要再討論。