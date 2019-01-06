連續第3年要求陸官改校歌　劉世芳：不是施壓而是理念之爭

▲劉世芳。（資料照／記者林世文攝）

政治中心／綜合報導

近年來，民進黨立委劉世芳多次提案要求陸軍官校修改校歌歌詞，並在立法院審查國防預算時，提案凍結陸軍官校創校95周年校慶活動預算333萬元。這項提案有待朝野協商處理。對此，劉世芳6日受訪表示，修改校歌，是要體現軍隊國家化，不是施壓，而是理念之爭。

陸軍官校校歌前3句是「怒潮澎湃，黨旗飛舞，這是革命的黃埔」，引來劉世芳多次提案要求陸軍官校修改校歌，將歌詞中「黨」字改成「國」。2017年陸官曾舉辦校務會議表決，以40票反對，0票贊成，否決劉世芳的要求。但劉世芳仍不死心，在審議今年國防預算第3度提案要求陸官改校歌，這次輪到陸軍官校的預算遭凍。

對此，陸軍司令部6日上午回應，國軍恪遵憲法精神，嚴守「軍隊國家化」，捍衛中華民國，守護民主憲政的決心、立場永矢不變，但校歌具歷史傳承，考量歌詞修正涉及「著作權法」，應予尊重原著創作精神。

陸軍司令部表示，陸軍官校本「大學自治」精神，自106年起依大學法規範，於校務會議將「陸軍官校校歌修改」納入議題，經與會委員研討，均決議維持原校歌歌詞內容，未來仍責成陸軍官校遵大學法規範，審慎研處此案。

至於預算審議，陸軍司令部指出，尊重黨團預算審議提案，將持續與提案立委溝通說明，期預算解凍，以利校務推展。

劉世芳6日受訪表示，要求陸軍官校校歌歌詞中「黨」字改成「國」，這是要體現軍隊國家化，不是施壓，而是理念之爭。