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九二共識等於一國兩制？　郝龍斌：小英式的假新聞又來了

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▲▼郝龍斌。（圖／記者葉南洲攝）

▲郝龍斌。（資料照／記者葉南洲攝）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文日前重申她始終未接受「九二共識」，5日更進一步呼籲國內各政黨不要再講，引來國民黨副主席郝龍斌6日砲轟「小英式的假新聞又來了」

郝龍斌表示，蔡英文不願承認九二共識，硬要抹黑曲解九二共識內涵，謊稱九二共識就是一國兩制，以回歸獨派論述，「但這種指鹿為馬根本是小英式的假新聞再現」

郝龍斌指出，蔡英文在就職演說中指稱「1992年兩岸兩會係秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實」，還說「1992年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知，這是歷史事實」，無疑相當程度默認了九二共識的實質存在。

郝龍斌痛批，那時候的「諒解與共同認知」，現在突然變成小英口中彷彿十惡不赦的一國兩制，當時尊重「這個歴史事實」，現在扭曲為「一國兩制」，「這不是假新聞，什麼是假新聞？這不是破壞兩岸和平，什麼是破壞兩岸和平？這不是走向台獨，什麼是台獨？」

郝龍斌認為，九二共識之所以可貴，就是因為兩岸雙方承認彼此立場差異，採取互不否認的態度，以民眾利益優先，兩岸交流優先，放下所有爭議與軍事衝突，「我們秉持著中華民國憲法，秉持著國統綱領，推動九二共識與兩岸談判；九二共識、一中各表當然也不會與一國兩制畫上任何等號。」

郝龍斌直指，反倒是蔡英文與民進黨老想著從九二共識找到隻字片語幫兩國論作嫁，當然緣木求魚，因為從來沒有一邊一國的九二共識，只有強調兩岸互不否認的九二共識，「尤其李登輝是兩國論的催生者，支持李的兩岸論調，無異只是在兩國論的迷魂陣裡打轉罷了。拜托，蔡總統，都什麽時候了，别再搞這些假新聞了吧。」

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關鍵字：九二共識,一國兩制,郝龍斌,蔡英文

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