三高不控制　小心腎臟病變致洗腎

▲台南市立安南醫院腎臟科王勝鴻醫師提醒本身已有腎臟病相關的慢性病或危險因子的民眾，併肌酸酐的異常都建議在腎臟科做長期追蹤及治療。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院腎臟科王勝鴻醫師表示慢性腎臟病的主要危險因子有糖尿病、高血壓、心血管疾病、痛風、止痛藥濫用…等，以及其它腎絲球疾病及先天性腎病變，如果不能好好控制上述的危險因子，那麼日後很可能面臨洗腎問題。

王勝鴻醫師表示腎功能的衰退在早期人體並無太大不適；不少個案就醫時已是晚期，甚至需接受緊急透析（洗腎）。如何能讓病患早期發現腎病，進而能在醫療機構接受長期追蹤治療，一直是國家腎病的防治目標。

目前腎病的篩檢主要是尿液分析及血液肌酸酐；國民健康局提供40歲以上國人每3年1次（65歲以上則為每年1次）的慢性病健康檢查。其中包含上述糖尿病、高血壓、高血脂、肝腎功能的檢查，這些涵蓋了大部分的腎病危險因子，因此民眾千萬不要忘了自己的權益，務必定期接受健康檢查。

王勝鴻醫師提醒民眾如果有下列症狀，建議至腎臟科門診諮詢是否為腎臟病變：小便有泡泡或渾濁、雙腳浮腫、解尿疼痛或腰痠背痛、血尿、夜裡頻尿．．等。如果民眾本身已有腎臟病相關的慢性病或危險因子，併肌酸酐的異常都建議在腎臟科做長期追蹤及治療。

王勝鴻醫師也說如果已知腎功能不佳，且腎絲球過濾率小於45ml/min/m2的程度，也建議務必要腎臟科就診。除了檢驗外，腎臟科醫師更可以根據腎臟狀況檢視與調整目前藥物組合，也可以給予適當的飲食與生活衛教。並根據病人嚴重程度給予專門的治療，如：血球生成素、鹼化治療或者低蛋白酮酸治療。

王勝鴻醫師說根據2017年台灣腎病年報，台灣地區新進入透析的人口，若以年齡做校正已連續3年呈現下滑的趨勢，已呈現台灣腎病防治的成效。但隨著人類壽命延長，老年化社會的到來以及醫療照護的持續進步，洗腎人口在台灣仍是持續成長，希望在政府、醫界以及全民的攜手努力下，能讓台灣的腎病防治能有更多的進步。