劉世芳要求陸官改校歌！凍結333萬　國防部4聲明就是不配合

▲因國軍兵力精簡，陸軍官校學生人數也大幅縮減。（圖／記者林健華攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨立委劉世芳連續第三年，要求修改陸軍官校校歌，在立院審查國防預算時，提案凍結陸軍官校創校95周年校慶活動預算333萬元。國防部6日下午也發出聲明，強調尊重原著創作精神，意指不會認同委員的要求，而未來也會持續溝通，期待預算可以解凍。

劉世芳已經連續3年提案，要求陸軍官校改校歌，也多次在外交及國防委員會質詢時提起此事，將校歌前三句「「怒潮澎湃、黨旗飛舞、這是革命的黃埔」，當中的「黨旗飛舞」做修改；不過，其實在前年陸官曾舉行校務會議表決，以40票反對，0票贊成，否決立委的要求。

對於陸軍多次打槍，劉世芳表示，軍方食古不化，其實在內部，有很多年輕的軍官是贊成她的想法的，而是老一輩的食古不化；她痛批，陸軍官校校歌黨國不分，讓民主開了倒車。

為此，劉世芳提案，針對陸軍司令部教育訓練業務原列8333萬7000元業務費，凍結333萬7000元，待陸軍官校就校歌歌詞體現軍隊國家化精神提出具體措施及推動期程，向立法院外交國防委員會報告經同意後，始得動支。

對此，國防部下午也發出4點聲明：首先強調，國軍恪遵憲法精神，嚴守「軍隊國家化」，捍衛中華民國，守護民主憲政之決心、立場永矢不變。

國防部表示，、陸軍官校校歌具歷史傳承；考量歌詞修正涉及「著作權法」，應予尊重原著創作精神。這即意味著國防部仍不願配合立委的要求。

國防部表示，陸軍官校本「大學自治」精神，自106年起依大學法規範，於校務會議將「陸軍官校校歌修改」納入議題，經與會委員研討，均決議維持原校歌歌詞內容，「未來仍責成陸軍官校遵大學法規範，審慎研處本案。」

最後國防部表示，將尊重立委預算審議提案，將持續與提案委員溝通說明，以期預算解凍，俾利校務推展。

▼民進黨立委劉世芳。（圖／記者李毓康攝）