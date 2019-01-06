影／雙寶狂踢肚！老公暖心「放一包」坐鎮　網激推有才：當初怎沒想到

記者張嘉晏／採訪報導

孕媽媽們一定遇過被寶寶踢肚子、超不舒服的時候，不過這位爸爸卻發揮創意，突發奇想地拿出這包「神器」鎮住好動寶寶，不但可愛暖心，還意外地有效果，讓網友都大推「我當初怎麼沒想到！」

▲ 爸爸放一包「神器」，希望寶寶別再亂踢 。（圖／網友Max Wang提供）

網友Max Wang在臉書「爆廢公社」中貼出太太懷孕照片表示，「媽咪肚子被寶寶們踢的很不舒服怎麼辦？放這包就對了！」圖中可見原po太太挺著大大的肚子坐在沙發上，肚子上竟然放了一包「綠色乖乖」，上頭還寫了2位寶貝的小名，希望他們要「乖乖」，別讓辛苦的媽媽難受。

▲ 媽媽：很有效喔~寶寶踢得溫柔一點了 ！（圖／網友Max Wang提供）

原po向《ETtoday新聞雲》表示，懷著雙胞胎的老婆，目前孕期已經進入倒數一個月。太太日前向他反應寶寶們踢肚子踢得很不舒服，於是他就靈機一動，在超市順手買了一包乖乖零食逗逗老婆，沒想到竟意外地有效果。「老婆表示晚上好睡多了，寶寶也沒有用力往臟器踢了。」他表示自己不是工程師，不像他們會放乖乖在電腦上，而是看許多司機朋友們會在車上放乖乖，腦中才出現這個點子。

原po也透露，自從老婆懷孕之後，他開始一手扛起所有的家事及三餐，「以前天天懶在家裡，所有大小事都不聞不問」，現在每天清晨起床後還會做飯、把雞精熱好後才出門上班，晚上回家也都會和肚裡的孩子講故事或是聊天，轉變非常大。

貼文一出，網友都笑翻表示爸爸太有才，「我明天也要買來放」、「乖乖的新用法喔~讚！」、「老公應該是 工程師之類的」、「不是放一支愛的小手嗎？」、「媽媽吃進去就對了」、「神器啊」、「我當初怎麼沒想到」。

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