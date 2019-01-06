影／年底最壯觀「眼前11疊小朋友」！會計妹鎮定關帳　內心飆淚：沒1張是我的

網搜小組／綜合報導

許多人都曾想像自己拿著大把鈔票，數著白花花的紙鈔，一邊爽笑一邊把錢往空中拋，享受「鈔票雨」落在自己身上的畫面。一名女網友日前分享「比悲傷更悲傷的故事」，貼出11大疊鈔票，無奈地說「數錢數的很爽，但是沒半疊是我的…」其他人也心有戚戚焉，「過路財神啊」、「越算越心酸，沒半張是自己的」。

▲越數越心酸…都不是自己的啊…（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

女網友在臉書《爆廢公社公開版》表示，她是公司的會計，每到年底準備關帳時，就會「數錢數的很爽，但是沒半疊是我的…」她拍下眼前每捆都厚厚一疊的千元紙鈔，數一數總共11疊，若一捆是100張，原PO眼前就是活生生的「110萬元現金」。

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▲眼前擺著110萬現金，原PO還是只能當過路財神。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

但這1100張小朋友，卻沒有半張是自己的，也讓原PO忍不住在貼文中標註「#比悲傷更悲傷的故事」。其他人紛紛感同身受，「數到厭世」、「真的會數錢數到很桑猩」、「前出納懂這種心酸…裡面沒一毛是我的，少一毛我要賠」、「我每天算銀收也是這樣的感覺」、「手裡經過的都佰萬來佰萬去的，但是卻沒有佰萬入我帳戶的」、「會計的悲哀」。

許多網友則是越看留言越悲傷，「以前還有算命跟我說我是過路財神，會經手很多錢，但都留不住」、「我每天也在算營業額，那些也都不是我的」、「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」、「與財富擦身而過」、「不要說了，只會更難過而已」、「哇…你摸過的錢比我花掉的還多」。

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▼有網友也感同身受，貼出自己工作的照片說原PO不孤單。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）