客人結婚4週年！老闆親上書局買材料...鹽酥雞桶「質感瞬間up」　萬人狂讚：超貼心

▲客人結婚4周年，鹽酥雞老闆客製化裝飾炸雞桶。（圖／翻攝自爆廢公社，下同）

記者徐溱謐／綜合報導

做服務業常常會收到客人各式各樣的請託。高雄一名鹽酥雞老闆4日收到一位客人的私訊，對方告訴他自己和老婆剛好結婚4周年，希望他幫忙在桶子外寫上祝福的話，他立刻放下手邊的事，親自到書局挑選材料，在鹽酥雞桶外貼上3個紅色愛心和幾朵紙玫瑰，上面還寫著「結婚4周年快樂」，讓網友們看了非常感動。

這名鹽酥雞老闆在臉書「爆廢公社」社團中貼文，他4日收到一名客人的私訊，對方一開頭就客氣地問，「老闆可以麻煩你一件事嗎」，原來當天是客人和太太的結婚4周年紀念日，希望他能幫忙在炸雞的桶子外寫上「祝 JASON&JULIE結婚4周年快樂」。

▲客人傳訊息拜託他幫忙。

他從來沒遇到過提出這種要求的客人，覺得很有趣之餘，非常爽快地答應對方，「好，我處理，恭喜你們」，客人也客氣地回覆，「再麻煩了，或是老闆你還有其他點子也是可以的，謝謝你的祝福」。接下任務後，他馬上放下手邊的事，親自跑到附近的書局買材料，用心地設計了一個簡單的裝飾。

他在貼文中也分享了他做出來的成品，原來的炸雞桶外貼了3個紅色愛心，其中比較大的那個照著客人的意思寫著「祝 JASON&JULIE結婚4周年快樂」，另外兩個則分別寫上男女主角的名字，貼在桶子的另一側，此外還買了2個紙做的玫瑰花，讓整個炸雞桶瞬間變的更有質感。

這篇文章貼出不到一天就吸引超過1萬人按讚，網友們看到老闆做出來的成品都直呼他真的太用心了，「老闆佛心來的，超棒」、「老闆也太暖」、「這是許願桶的概念嗎」、「老闆也太好了，有求必應」、「老闆人真好，我結婚紀念日可不可以也找你」、「好有愛的老闆，謝謝你的好心，社會更溫暖」、「善良又愛心的好老闆」。

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