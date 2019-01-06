老婦超商休憩「擋清潔」作勢吐口水　店員暴走拿塑膠籃狂追

▲老婦遭店員拿塑膠置物籃追趕。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

一名老婦人5日凌晨在超商和陳姓店員發生爭執，而她朝著陳男作勢吐口水後，便往超商外走去，但此舉卻引發陳男不滿，氣得拿起置物籃追趕對方，導致老婦因驚嚇而跌倒在地。警方到場後，老婦已經不在該處，反倒是後來在另外一間超商，看到受傷的老婦站在路口。另外，由於老婦對林男提出傷害告訴，全案依傷害罪嫌函送法辦。

苓雅分局三多路派出所5日4時許接獲報案指稱，有一名老婦站在超商外的路口呼救，而警方到場後卻沒有看到老婦身影，後來卻在另一間超商外看到受傷的老婦。案發當時，老婦在超商內休息，但店員陳男當時正在清潔，認為老婦擋到他，因此好言規勸對方離開，兩人因此發生口角。老婦在朝陳男作勢吐口水及不雅動作後就準備離去，但此舉引發陳男不滿，直接拿起一旁的置物籃追趕老婦，而老婦在追逐過程中，由於驚嚇過度而跌倒受傷。

警方先將老婦送往醫院治療後，再返回事發地紀錄相關當事人資料。另外，由於老婦也提出傷害告訴，因此全案依傷害罪嫌函送法辦。

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