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遭父深夜暴打！少女崩潰哭喊「我最恨你」逃家　網友怒：像打仇人一樣

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突發中心／台北報導

一名民眾2日深夜聽到一間民宅裡傳來尖叫哭喊，發現一名15歲少女遭到父親毆打，過程中少女不斷大喊：「我這輩子最恨的就是你！」、「我討厭這個家」少女的父親也不斷罵髒話。警方先將少女帶回派出所，隨後少女的爸爸、阿嬤到場，而她經過阿嬤勸說後，同意原諒爸爸，但這名爸爸的行為也讓網友大怒，簡直像在打仇人一樣。

▲▼ 少女遭父毆打 。（圖／民眾提供）

▲少女深夜遭到父親毆打。（圖／民眾提供）

女網友向《ETtoday新聞雲》記者表示，「真的很誇張！像在打仇人一樣。」少女一路被打到門口，過程中還不斷尖叫、哭喊，而她的父親卻邊打邊喊：「打給妳死」，就像在毆打仇人一樣。見義勇為的民眾當下直接衝出去要該名父親不要打小孩，卻反遭到對方怒罵三字經。少女最後實在忍受不了毆打，大喊救命並奪門奔逃，而少女也告訴民眾，常常遭到毆打，有時候爸爸連阿嬤也會被打。

警方獲報到場後，少女已經逃離家門，之後將她先帶回派出所安置，而經了解後發現，雙方是因為「寫作業」問題起爭執。隨後少女的爸爸、阿嬤到場，而少女經過阿嬤勸說後，同意原諒爸爸並返家。

儘管女孩已經選擇原諒父親，但作為父親的這番毆打小孩的行徑，仍是讓網友們紛紛氣炸。另外，女網友也無奈的向記者表示，「現在的人都很冷漠，想那是別人家的事，但常常很多女人、小孩都這樣被家暴⋯⋯我也希望那些受害者知道該怎麼保護自己，當時拍影片也是為了幫女孩可以聲請保護令。」

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關鍵字：少女,毆打,家暴

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