花百元就能抽賓士A180、BMW！3大超商福袋限時開賣　共6台車機率爆高

▲小7今年推出20萬個福袋。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

過完跨年後，緊接著就要迎接農曆年到來了！對此，各大超商紛紛推出限量福袋，並祭出汽車大獎讓消費者抽獎。其中，全家便利商店今年更準備兩台賓士車A180；而萊爾富則祭出BMW百萬名車、TOYOTA Altis、TOYOTA Vios等；另小7則是準備一台NISSAN豪華休旅車，共六台車讓消費者試手氣。

萊爾富自即日起至2月26日止，推出全台限量55萬份「福袋旺旺萊」百元開運福袋，內含價值達142元以上的暢銷零食與抽獎券乙張，消費者有機會可以抽到BMW百萬名車、TOYOTA Altis、TOYOTA Vios，或新台幣10萬元現金、東京雙人自由行、Apple MacBook Air等奢華豪禮。每個售價100元。

萊爾富指出，自今年1月首次推出17萬份福袋，開賣即熱銷一空，帶來千萬業績。而這次更大手筆祭出3台名車，讓消費者抽獎。同時，還加碼祭出逾萬份內含周大福或施華洛世奇等隱藏版精品福袋。預計能帶動整體業績成長約10%。

而全家指出，今年的金豬福袋自1/9開賣，最大獎為賓士車A180共2名，另有家電、手機、手表等，每個福袋售價199元，限量70萬個。

至於小7今年則推出全新「限量Hello Kitty金豬年開運福袋」，並分為199元及299元兩種福袋，於1/9下午3點開放限量預購。其中，今年新推出的299元福袋，外裝袋是Hello Kitty後背束口袋，且內含花仙子香氛袋、金色Hello Kitty紅包袋等限定贈品與優惠券，再加上糖果、餅乾、飲料、Hello Kitty造型萬用包、CITY CAFE、IKEA與SUBWAY等知名品牌優惠券，每包福袋價值超過千元，CP值高。

小7指出，去年首度推出Hello Kitty福袋，限量15萬份開賣第一天半小時即刻秒殺。而今年199元福袋則限量15萬個、299元福袋限量5萬個，總共20萬個讓消費者試手氣。預計在1月30日將抽出福袋最大獎，總獎項高達77個，包含NISSAN豪華休旅車（1名）、華南銀行10萬元刷卡金（1名）、ASUS VivoBook S14筆電（15名）、PHILIPS 50吋4K電視（10名）、ASUS ZenFone5（10名）等。