　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

花百元就能抽賓士A180、BMW！3大超商福袋限時開賣　共6台車機率爆高

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼ 超商福袋 。（圖／業者提供）

▲小7今年推出20萬個福袋。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

過完跨年後，緊接著就要迎接農曆年到來了！對此，各大超商紛紛推出限量福袋，並祭出汽車大獎讓消費者抽獎。其中，全家便利商店今年更準備兩台賓士車A180；而萊爾富則祭出BMW百萬名車、TOYOTA Altis、TOYOTA Vios等；另小7則是準備一台NISSAN豪華休旅車，共六台車讓消費者試手氣。

萊爾富自即日起至2月26日止，推出全台限量55萬份「福袋旺旺萊」百元開運福袋，內含價值達142元以上的暢銷零食與抽獎券乙張，消費者有機會可以抽到BMW百萬名車、TOYOTA Altis、TOYOTA Vios，或新台幣10萬元現金、東京雙人自由行、Apple MacBook Air等奢華豪禮。每個售價100元。

萊爾富指出，自今年1月首次推出17萬份福袋，開賣即熱銷一空，帶來千萬業績。而這次更大手筆祭出3台名車，讓消費者抽獎。同時，還加碼祭出逾萬份內含周大福或施華洛世奇等隱藏版精品福袋。預計能帶動整體業績成長約10%。

▲▼ 超商福袋 。（圖／業者提供）

而全家指出，今年的金豬福袋自1/9開賣，最大獎為賓士車A180共2名，另有家電、手機、手表等，每個福袋售價199元，限量70萬個。

至於小7今年則推出全新「限量Hello Kitty金豬年開運福袋」，並分為199元及299元兩種福袋，於1/9下午3點開放限量預購。其中，今年新推出的299元福袋，外裝袋是Hello Kitty後背束口袋，且內含花仙子香氛袋、金色Hello Kitty紅包袋等限定贈品與優惠券，再加上糖果、餅乾、飲料、Hello Kitty造型萬用包、CITY CAFE、IKEA與SUBWAY等知名品牌優惠券，每包福袋價值超過千元，CP值高。

小7指出，去年首度推出Hello Kitty福袋，限量15萬份開賣第一天半小時即刻秒殺。而今年199元福袋則限量15萬個、299元福袋限量5萬個，總共20萬個讓消費者試手氣。預計在1月30日將抽出福袋最大獎，總獎項高達77個，包含NISSAN豪華休旅車（1名）、華南銀行10萬元刷卡金（1名）、ASUS VivoBook S14筆電（15名）、PHILIPS 50吋4K電視（10名）、ASUS ZenFone5（10名）等。

ET快訊
蔡依林宣布站上小巨蛋！　「免費索票」活動方式公開
一晚賺32萬！高雄跨年賣2萬杯木瓜牛奶　網打臉：1秒1杯

關鍵字：超商,便利商店,7-11,小7,全家,福袋,萊爾富

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

「超商店到店」8小時就到貨！會員期間限定獨享400點折30元運費

視覺感爆發！「老牌零食」變大7倍超霸氣　小7獨家販售59元

全品項享半價優惠！珍煮丹調漲快趁這天怒喝一波黑糖鮮奶

解密！麥當勞「麥克鷄塊」竟有4種形狀　台人每年可吃掉3億片

小7第2杯半價、星巴克抽買1送1　2019開工咖啡優惠懶人包

山寨Supreme上海開第二家秒被噴漆　還跨足美容市場買起面膜？

花百元就能抽賓士A180、BMW！3大超商福袋限時開賣　共6台車機率爆高

零點壹壹咖啡活力飲品上市　跨世紀最新科技天然養生

迎新年！線上年貨大街開賣　滿額現折、送發財金

58金高推限量「千日醇」把你的酒櫃變錢櫃　現喝增質陳年香、久放再增值！

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

王嘉爾興奮喊：我贏了 萌娃無反應..敷衍回「我的媽」

周子瑜奪「Kpop100美票選」第4名　冠軍是Red Velvet的Irene！

全球跨年煙火7分鐘一次看！　紐約情侶「彩帶雨」擁吻迎2019

愛犬遭打斷腿...還要養百歲臥床父 他咬牙花5萬救：實在不忍心...

高雄超霸氣老闆！平日600塊　薑母鴨、燒烤、海鮮通通吃到飽

山寨Supreme上海開第二家秒被噴漆　還跨足美容市場買起面膜？

花百元就能抽賓士A180、BMW！3大超商福袋限時開賣　共6台車機率爆高

零點壹壹咖啡活力飲品上市　跨世紀最新科技天然養生

迎新年！線上年貨大街開賣　滿額現折、送發財金

58金高推限量「千日醇」把你的酒櫃變錢櫃　現喝增質陳年香、久放再增值！

200坪屋頂籃球場現身信義新光三越　電子記分板、天際線當背景超酷

「超商店到店」8小時就到貨！會員期間限定獨享400點折30元運費

視覺感爆發！「老牌零食」變大7倍超霸氣　小7獨家販售59元

5大電商年菜開賣早鳥預購4折起　人氣招牌菜跨名店自由配

全品項享半價優惠！珍煮丹調漲快趁這天怒喝一波黑糖鮮奶

陳小春一家「膚色變成這樣」　網揭「海邊NG穿著」：真的母湯！

獨家專訪／九二共識是唯一選項　陳美雅：不排除參選立委

防治C肝刻不容緩　市府、柳營奇美醫院開設特別門診

15歲「輪椅哈」遭路人質疑：怎不安樂？　飼主不放棄還帶牠旅行

華聞快遞／北京發布促進就業新政　招用就業困難人員每年補貼8000元

科技部率44新創再征CES　以「小國大戰略」打造國際品牌

傳李遠哲當面開砲想走人　蔡英文反問「我到底做錯什麼？」

貴婦退貨2萬元衣服！店員一聽理由…傻了　「用詐術讓我以為不胖」網笑噴

蔡又晴 ／蘇貞昌是民進黨最佳「救援投手」

台南立委補選驚見大量假帳號！郭國文臉書慘遭中南美洲人頭襲擊

接駁車停國道司機「詭異起身」　下秒跳匝道慘死乘客：像中邪

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

解密！麥當勞麥克鷄塊有4種形狀

寶島眼鏡超狂　連續58天免費抽..

真假Supreme你分得出來嗎..

買1送1！2019開工咖啡優惠..

200坪屋頂籃球場現身信義新光

超霸氣！「老牌零食」竟變大7倍

58金高「千日醇」陳年好喝又增..

蕭敬騰代言設計　鵝絨外套兩千有..

珍煮丹限定一天全品項享半價優惠

超商福袋限時開賣爽抽賓士、BM..

衝跨年迎元旦18家咖啡優惠一次..

超快！超商店到店僅8小時就到貨

年菜預購開跑　一張千元大鈔搞定..

更多熱門

相關新聞

超快！超商店到店僅8小時就到貨

看好電商成長趨勢，全家便利商店的店到店服務速度再進化，自即日起於台北市地區440間門市推出「店到店當日配」服務，消費者於下午3點前A店寄件，當天晚上11點前就可到B店取貨。寄件費用每件130元，並到2/26前，會員可用400點兌換當日配服務30元折價券，優惠下來等於100元。

超霸氣！「老牌零食」竟變大7倍

中寮玄義宮開便利商店　神明幫「看店」

11萬買500公斤淘寶福袋　開箱哭了

貨到付款成陷阱　淘寶盲包竄全台

讀者迴響

發燒話題

習近平 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王祖賢 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

國中女初經穿血褲上課　被笑到淚崩

50歲阿伯娶23歲嫩妻「1個月就中獎」！醫一句話揭綠光

運勢排行榜　2019運氣最旺生日曝光

孫安佐緋聞女友是她！　「金髮妹正面曝光」

分手收牛仔衣淚崩　4年後她才知口袋內藏「秘密紙條」

新iPhone方形邊框回歸　網友：等多久都願意！

昆凌曾想放棄　周杰倫做一件事感動她

高雄跨年賣木瓜牛奶　驚爆一夜賺32萬

28歲存款280萬　鄉民：是魯蛇

Sandy「23年沒出門跨過年」！曝吳宗憲鐵血家教

子瑜「絕對領域全露」拜年！

虐死邱小妹！他求和解：入獄後賺的錢全賠

信用卡10年最慘　神人公開4組合

美女銷售員曝光　男粉衝高雄買車

印度女孩2月大被狠父潑酸毀容「只因性別」

更多

最夯影音

更多

超難！ 叒叕焱燚沝淼全用唱的　《生僻字》不看注音肯定不會

伍佰五月天合體飆《挪威的森林》　阿信吃醋：他們變得比較聽話

借錢遭拒健身教練狂毆女友10拳 她鼻血狂噴淚訴：此生最恐怖...

長腿聖誕正妹開唱秒爆衣！　 科技廠餐會網友狂問：缺人嗎？

秦嵐跨年唱《雪落下的聲音》　 網友零負評：皇后下凡啦！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面