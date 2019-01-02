視覺感爆發！「老牌零食」變大7倍超霸氣　小7獨家販售59元

▲7-ELEVEN首推「幸運貨架」。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

近來，老牌零食不僅吹起聯名風潮，更突破原本尺寸推出放大版本，除日前可樂果推出2.5倍放大版外，真魷味也翻轉童年的回憶，在小7獨家推出「真魷味紅燒口味-7倍大」，比一般真魷味尺寸大7倍，視覺感爆發，勢必引起新話題。每包售價59元。

因應2019年為金豬年，小7即日起推出「有7贏新年」，在開年第一檔除引進新春包裝商品外，更首次集結近40種的巧克力、餅乾、玩具等商品組合成「幸運貨架」。同時，小7還與各大零食品牌聯手推出獨家的lucky 7系列分享包，包含胖老爹雞腿造型洋芋球-好運桶、77乳加新年組合包等。

除了分享包系列吸引矚目，小7這次還獨家販售「卡辣姆久洋芋片7倍辣口味」，以及「真魷味紅燒口味-7倍大」等商品，並自即日起至2月12日止指定商品任選第2件6折。

另外，家樂福今年因應過年檔期，也與廠商合作推出不少創意口味的大包裝零食，包含與新馬辣聯名的2.5倍放大版麻辣鍋可樂果，以及胖老爹蒜香起司口味、Hershey’s卡滋爆米花等，甚至連長榮航空商務艙限定的米菓也有販售。

家樂福指出，過年前後可說是民眾一年一度最重要的大採買時段，因此自即日起至明年2/12止，結合量販、超市、線上購物三個多元通路，一口氣推出零食、禮盒、乾貨、生鮮、年菜、掃除、居家舊換新、尾牙家電等上萬支年貨商品，折扣下殺3.7折起，讓消費者買好買滿。