點咖啡「小包冰」！店員問3次她狂跳針　PO文怨做錯...網酸：好好講話很難？

▲女網友到超商點咖啡要「小包冰」，抱怨店員聽不懂做錯飲料。（圖／業者提供，與本文無關）

網搜小組／綜合報導

買飲料或點餐時，最好能說清楚自己要的品項是什麼。一名女網友到超商買咖啡，點了一杯焦糖瑪奇朵，店員詢問要做冰的還是熱的，她回答要「小包冰」，結果店員聽不懂又問了幾次，她也沒有說清楚，繼續跳針說「小包冰」，最後拿到一杯無糖拿鐵，還上臉書抱怨店員做錯飲料，讓網友不懂為什麼不好好講清楚。

女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，她日前到便利超商買咖啡，點了一杯焦糖瑪奇朵，店員詢問他要冰的還是熱的，結果她用自以為專業的術語說，「我要小包冰」，店員疑惑地「蛤」了一聲，她又再說一次「小包冰」，店員不解地問，「熱的小包冰？」她不耐煩地回答，「呃～冰的小包冰。」

店員雖然沒有繼續問，但其實根本不知道她要熱的還冰的，甚至也搞不清楚她要的飲料是什麼，結果她買完飲料開著車駛離超商後，喝了一口才發現店員做的根本不是焦糖瑪奇朵，讓她忍不住PO文抱怨，「用力吸了一口，他變無糖拿鐵小包冰，到底～」。

▲超商咖啡的冰塊分成大、中、小3種包裝。（圖／翻攝自爆怨公社）

其實她會說「小包冰」是因為超商的飲料冰塊分成大、中、小3種包裝，她想要的是冰塊量最少的包裝，但並不是所有的店家和店員都會以「小包冰」來表示，不斷地跳針用這個不普遍的名詞「小包冰」表達，沒有好好的講清楚，也不管店員到底懂不懂她在說什麼，最後還抱怨店員做錯，實在是難為店員了。

網友們看到她的貼文也都非常傻眼，「講中文」、「好好講話很難嗎」、「我也想問你到底？」、「少冰就少冰嘛」，也有網友覺得她其實可以不要省略字，好好講清楚店員就不會做錯了「做服務業很辛苦，各位買東西的描述請詳細，別貪圖一時方便而簡化很多東西，到時候出錯又變成店員的問題」。

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