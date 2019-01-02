「超商店到店」8小時就到貨！會員期間限定獨享400點折30元運費

▲全家推出店到店當日配服務。（圖／業者提供）

記者曾婉婷／綜合報導

看好電商成長趨勢，全家便利商店的店到店服務速度再進化，自即日起於台北市地區440間門市推出「店到店當日配」服務，消費者於下午3點前A店寄件，當天晚上11點前就可到B店取貨。寄件費用每件130元，並到2/26前，會員可用400點兌換當日配服務30元折價券，優惠下來等於100元。

根據調查，消費者最愛的網購取貨方式，為便利商店取貨。其中，全家於2008年即首創店到店寄物服務，10年來C2C包裹數量成長超過800倍。因此，瞄準個人賣家需求，除了日前推出「店到店取貨付款」金流服務外，再推出「店到店當日配」服務。

全家指出，近年網購消費模式中，除了大型電商平台，亦興起許多在社群平台上的個人賣家，以內部資料來看，近5年來，店取包裹件次年增2～3成。而本次進一步用速度助攻小賣家，首先在台北市地區推出「店到店當日配」服務，若成效良好未來不排除擴大到其他縣市。

另外，小7除了針對賣家首創專車免費到府收件服務外，也自2000年起就與黑貓宅急便合作推出「當日宅急便」服務，提供台北市、新北市、基隆市及桃園市等4地的消費者，於當天上午11時寄貨，可在當天晚上6時收貨，收取費用依包裹大小不同，介於105元至290元間。

小7表示，目前提供的寄件服務包括「交貨便」、「國際交貨便」、「宅急便」、「DHL」、「FedEx」等，另於去年推出ibon APP即時查詢貨態功能，讓民眾能透過手機隨時查詢。而2018年的EC件數已突破2億件，較前年成長2成。