板橋抓200騎士吐痰！檢舉達人40影片「痰的軌跡一樣」　真相讓檢怒了

▲劉男被抓到40支檢舉影片造假，詐領獎金被起訴。（圖／資料照）



社會中心／新北報導

新北市一名20多歲的劉姓男子短短4 個月，向環保局檢舉了200多件隨地吐痰、吐口水的影片，狂領8萬多元的檢舉獎金，環保局察覺有異，檢警傳訊40被檢舉人到案，結果有人發現口水形狀、弧線、出現和消失時間都一樣，確認其中40支影片都是假的，2日依詐欺罪、偽造文書將他起訴，建請法院從重量刑。

起訴書指出，2016年間1至4月，劉男向環保局檢舉超過200支，在板橋拍到的機車騎士隨地吐痰影片，成功嶺到每支288元檢舉獎金。由於過於頻繁，環保局察覺有異，報請檢警偵辦，不只勘驗200多支影片，還出動科技犯罪偵查組前往劉男家搜索，查扣電腦內「口水」、「香菸」等相關影片檔案。

▲檢舉達人在板橋拍200支騎士吐痰影片，領了8萬多元獎金。（資料照／記者季相儒攝）



檢方過濾到剩50支影驗，發現部分吐痰、吐口水狀況雷同，不僅形狀、出現和消失時間一樣，連飛行路徑的弧線都一模一樣，並傳喚被檢舉人出庭，委請調查局鑑定影片。最後40人出庭，有人堅稱絕不會隨地吐痰，有人供稱戴全罩哪可能吐痰，還有人說當天機車借給家人，莫名其妙被檢舉，嫌麻煩才繳清罰單。

調查局分析影響，也確認「口水」的圖片檔案素材，和影片中的痰解析度大致相同，且影片也是經過軟體編輯與重新編碼，並非原始拍攝影像。然而，偵訊時，劉男否認犯行，辯稱因檢舉系統有長度限制等原因，才會剪接影片，沒有造假，「口水」圖片則是用來標籤影片。

劉男辯詞慘遭打臉，圖片檔案不須嵌入作為標籤，與常情不符，檢方因此認定，他藉由變造40支影片詐領檢舉獎金，不法所得總計1萬1520元，痛批劉男貪圖私利、一再變造影片，誣指民眾違規，濫行告發詐領檢舉獎金，飾詞狡辯、毫無悔意，虛耗司法資源，造成偵查資源嚴重浪費，依詐欺及偽造文書罪起訴，並建請法院從重量刑。

▼警方交通執法。（圖／資料照）

