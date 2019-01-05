獨／救難英雄遭埋屍！群蠅飛舞揭「索命4部曲」　曾被押公墓虐打拍裸照

地方中心／南投報導

台中王姓救難隊員2018年12月30日失蹤，而他5日被人發現埋屍在南投第九公墓。據知情人士透露，王男先前就曾因為感情糾紛，而遭人在路上毆打，事後又有一次被帶到台中沙鹿公墓毆打，甚至還拍下裸照，上傳到群組，而過沒幾天還有人直接到他家索要30萬，而2018年12月30日時，他將車停在家中附近的空地後，人就失蹤了。

▲王男生前曾被人帶到台中沙鹿公墓毆打。（圖／東森新聞，下同）

據知情人士透露，已婚、開計程車的王男和一名女子交往密切，但該名女子還有一名同居男友，疑似因為情感糾紛問題，王男曾在路上直接遭人攔下毆打，接著更是在2018年12月18日時，被帶到沙鹿公墓痛毆，還拍下裸照，並遭上傳群組，而過沒幾天又有人跑到他家中索要30萬元，接著同年12月30日他將車子停在家中附近的空地后，並沒有進家門就消失無蹤。

王男原先和人約好2日要去載客，但由於他消失了整整3天，根本沒有依約前往載客，被放鳥的乘客氣得打電話來找人，而王妻這才得知事情大條了，趕緊報案。另外，據死者友人透露，事發後已經報案過好幾次，但都沒有得到重視，而他們是透過手機定位，到南投第九公墓現場後，發現有一處黃土有新翻動的情況，上面還被覆蓋了新的乾雜草，還有許多蒼蠅在上面飛舞，疑似化身招魂幡在為他申冤，他們才會發現王男被棄屍在公墓裡面。

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