利用落山來襲暗夜非法打魚　兩漁民被逮個正著開罰

▲第六岸巡隊後灣安檢所會同保七總隊查獲後灣非法打魚，依法開單處罰。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

又見漁民利用東北季風來襲做掩護，在晚上於墾丁國家公園保護區內打魚，被岸巡人員會同保七總隊第八大隊員逮個正著，依法開單處罰。

海巡署第八巡防區指揮部接獲第六岸巡隊後灣安檢所通報，於昨4日晚間22時許，守望勤務人員發現於後灣左前方岸際疑似民眾違規潛水打魚，立即派員前往取締。

後灣安檢所守望人員執勤時發現後灣沙灘水下有燈光，疑似潛水打魚，立即回報第八巡防區指揮部並通報保七總隊第八大隊後壁湖小隊協助取締。

▲查獲打獲漁貨。

隨後由所長等9員海巡同仁抵達現場後發現兩名疑似打魚民眾上岸，立刻實施盤查，並於附近草叢搜索時發現魚獲及工具，經詢問確認為當事人所有並坦承有違規情事，並由保七總隊第八大隊依違反國家公園法第13條第2款開單裁處。

南部分署第六岸巡隊表示，海巡署除查緝不法外，極力推動「用行動守護海洋資源─海洋保育動員計畫」，以具體行動展示捍衛海洋生態之決心，呼籲民眾一起愛惜海洋資源，共同為生態保育盡一份心力，如發現緊急救難或不法情事，請立即撥打「118海巡服務電話」，該署會派員迅速處理。