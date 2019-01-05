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影／屏東排水溝漂死豬「採檢體後焚毀」　民眾痛罵業者：夭壽

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記者陳崑福／屏東報導

「真夭壽」屏東屏東縣萬丹鄉社皮大排水溝昨4日傍晚被民眾發現一頭死豬，並已腫脹發臭，由於非洲豬瘟來勢洶洶，引發民眾恐慌。縣政府農業處人員前往處理，消毒後送往化製廠焚化，檢驗報告預計明5日出爐，已會同環保局人員對附近進行消毒。民眾痛罵，如果真的染病而死，病源菌會隨著流水擴散，這種作法會害死大家。

萬丹社皮手排出現死豬　非洲豬瘟來勢洶洶　民眾痛罵：夭壽▲▼ 。（圖／李德全臉書）

▲屏東縣萬丹社皮大排發現一頭死豬。（圖／翻攝李德全臉書、記者陳崑福翻攝，下同

萬丹社皮手排出現死豬　非洲豬瘟來勢洶洶　民眾痛罵：夭壽▲▼ 。（圖／李德全臉書）

▲農業處人員現場處理▼

萬丹社皮手排出現死豬　非洲豬瘟來勢洶洶　民眾痛罵：夭壽▲▼ 。（圖／李德全臉書）

但附近養豬人家均否認有丟死豬行為。農業處人員說，應該是未申請合格業者所為，已深入查緝。農業處人員並表示，去年12月21日也發現一頭死豬被丟社皮大排，經消毒後採驗送驗，未驗出非洲豬瘟。這次是該大排第二次被發現死豬，結果明天出爐。   

屏東縣政府農業處副處長鄭永裕表示，昨天傍晚，農業處人員接獲萬丹鄉社皮大排出現一頭死豬，由於非洲豬瘟來勢洶洶，該處立即派員前往了解，對該頭豬隻及附近週遭進行消毒作業，採取檢體送驗後，屍體移送化製場處理。

鄭永裕指出，從這頭豬隻腫脹情況看來，已死亡多天，由於大排沿線養豬業者均否認丟棄病死豬，但沿線有養豬戶因未達一定養殖規模，未向縣府申請牧場登記，不排除是這些小養豬戶所為。

但他也說，如果豬隻從上游漂流過來，或被人從他處載來丟棄，要追查根源可能更困難，他呼籲養豬戶值此之際，要提高防疫概念，和政府一起堵住非洲豬瘟入侵。
 

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關鍵字：屏東,萬丹,死豬,大排,社皮

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