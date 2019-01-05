　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

亂丟病死豬　處5萬元以上100萬以下罰鍰

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲亂丟病死豬　處5萬元以上100萬以下罰鍰▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府動物防疫所人員對萬丹社皮大排進行消毒作業。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬丹鄉大昌路社皮大排昨4日再度被發現一頭死豬，引起民眾恐慌，屏東動物防疫所籲請養豬業者做好自我防疫工作，死廢畜應依規定處理，絕對不可任意丟棄，否則依法開單處罰，可處5萬元以上100萬以下罰鍰。

防疫所人員也強調，台灣沒有發現非洲豬瘟，但業者亂丟死豬行為，除讓人觀感不佳外，也易引來不必要慌張，作法不足取。

▲亂丟病死豬　處5萬元以上100萬以下罰鍰▼ 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲消毒作業。

屏東動物防疫所說，中國非洲豬瘟疫情持續擴散，目前已有23個省、市、區，達104案例，該防疫所於昨天接獲民眾通報在萬丹鄉大昌路旁大排水溝中發現一隻死豬，即刻派員前往清除、消毒並將死豬送家畜衛生試驗所檢驗，並針對鄰近養豬場加強訪視工作，阻止病原隨意散播。

該防疫所說，非洲豬瘟是一種高傳染性的豬隻疾病，且所有年齡的豬隻都會感染，病毒對環境抵抗性強，可於冷藏肉達100天，冷凍肉品1000天，加工肉製品也可存活3個月之久，豬場一旦感染只有撲殺一途。除了飼養的家豬會感染非洲豬瘟、野豬也會感染。目前該病無疫苗可供預防，也無有效的藥物可供治療，一旦感染，無論豬隻年齡大小致死率可達100%。

所李永文所長呼請養豬業者做好自我防疫工作，死廢畜應依規定處理，絕對不可任意丟棄。否則將依動物傳染病防治條例第十二條規定：動物所有人或管理人，於其動物因罹患或疑患動物傳染病或病因不明而死亡時，應向動物防疫機關報告；如在運輸中，應由運輸業者，向最初停止地之動物防疫機關報告。各該動物防疫機關接到報告時，應即派遣動物防疫人員前往驗屍，並指示燒燬、掩埋、消毒及其他必要處置。

ET快訊
今晚秒變天！北東轉濕涼至週二　低溫下探15℃
熊熊「第一次懇親」穿深V！網直盯這點：阿兵哥暴動了
蔡英文呼籲：全台各政黨「不要再講九二共識」

關鍵字：屏東,萬丹,社皮大排,死豬,罰款

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

為買椰子水！瘋狂三寶連切2車道　重機男被「擠去」撞民宅重傷

影／內湖星巴克狼是韓國華僑！富家子擁6千萬豪宅　太太崩潰垮臉　鄉民：應該秒認出了

獨／拍違停車遭打趴倒地　少林拳高手竟不敢還手　原因超暖心

影／楊麗花歌仔戲拒付百萬戲服費　周董《魔杰座》設計師怒告：還我血汗錢

31歲交警郭哲銘猝逝家庭陷困境　「警心行動」助募款

影／正宮逆襲「2手大力推」...小三向右飛噴撞車　網狂重播：超療癒

養「所長雞」只送不賣　村民托孤4幼兒他全包　暖警善舉超催淚　

萬丹紅豆進入採收期　今年風調雨順「反而歉收」　

郭綜合在成大球賽贏得總錦標　院長郭宗正受獎樂開懷

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

Gail飆中文Rap《漂向北方》　震撼到哈林：天才小兒童

《夢想》女選手唱哭林俊傑、胡彥斌　坦言:這個女人不簡單

「我是S.H.E的E捏！」　Ella認合約卡關：大家樂觀點！

雲海襲來如「白色巨浪」　苗栗新開無光害仙境露營地

「性愛畫面太震撼」觀眾嚇傻　《邊境奇譚》結局猜不透！

萬丹紅豆進入採收期　今年風調雨順「反而歉收」　

郭綜合在成大球賽贏得總錦標　院長郭宗正受獎樂開懷

利用落山來襲暗夜非法打魚　兩漁民被逮個正著開罰

佛光山南台別院教師分會　錦湖國小歡喜結緣臘八粥

影／《沙灣世紀風華》紀錄片首映　林右昌：基隆歷史記憶延續下一代

師生90人騎單車淨灘　轉動光華90週年

亂丟病死豬　處5萬元以上100萬以下罰鍰

竹北市公所圍爐　200戶弱勢家庭團聚同樂　

影／歸仁警觀宏專案奏功　查獲9名越南逃逸外勞

中度精障男走失恐生意外　警調監視器緊急尋人

SBL／要金酒全隊忘記貝斯　吳俊雄：5連敗自己走出來

擊飛「黑飛」無人機　英2大機場裝軍用級干擾系統

聽到兒子到了！阿嬤騎來車站只載「狗孫回家」　他落寞推行李

萬丹紅豆進入採收期　今年風調雨順「反而歉收」　

Wanna One公開合體剩2次⋯得獎留空位給他　粉絲淚崩！

影／高雄保警轟加班費打7折　基層怒：沒加班費，有錢裝電梯冷氣

遇性騷擾報警反被路人打到全身瘀青　埃及女性#MeToo之路曲折難行

陳珮騏手術順利！《炮仔聲》放休1個月…笑喊在家「當貴婦」

前男友劈腿好友！結婚「喜帖+喜餅」親送到府...她怒燒喜帖：禮金也會燒給他

影／機車過彎「撞進檳榔攤」釀3傷　騎士噴飛「消失30分」重傷

地方熱門新聞

台東鬼影飛雞太狂！居民想雞掰徵..

議員問回饋金遭翻桌　前里長轟無..

異常流感疫苗　台南全數停用回收

飛天雞清晨狂啼　里長徵獵人除害

許淑華被指涉貪　擬向壹週刊抗議

前副市長顏純左與6綠議員挺郭國..

竊賊開贓車逛大賣場　警開3槍制..

孫大千一句接棒　楊朝偉宣布選立..

觀宏專案奏功　查獲9名逃逸外勞

郭國文臉書慘遭中南美洲人頭襲擊

阿里山公路旁釣蝦園區　親子共遊..

火警1死4傷　宜消防局提醒防火

台南要有捷運了！600億108..

無照酒駕撞7車 嫩男：我爸是警..

更多熱門

相關新聞

死豬是生化武器？　羅智強：搞仇中的政客是最大瘟疫

金門接連發現2起漂流死豬，經檢驗確定是非洲豬瘟病毒，消息一出，人心惶惶，有民進黨民代與網友將非洲豬瘟比喻成對岸的生化武器。對此，讓台北市議員羅智強砲轟，「政客的仇中腦，是比非洲豬瘟更毒的生化炸彈！」

屏東排水溝漂死豬　民眾罵：夭壽

防豬瘟提高安檢層級　旅客怕罰錢只帶「素」貢糖

獨／金山漂來一隻死豬　封鎖現場並檢疫

金門小坵島「豬屍爬滿小蟲」！　畫面曝光

讀者迴響

發燒話題

習近平 地震 印尼海嘯 謝佳見 非洲豬瘟 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 蔡英文 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

郁方「上億財產全捐孤兒院」！3兒女一毛都拿不到

娶了泰國超正變性皇后！土豪哥曝「超幸福房事」

交車30分鐘就拋錨！他卡高速公路上崩潰

女生票選「最討厭男生3大髮型」

前四海幫堂主陳興餘過世　享壽60歲

相處9年　陳乃榮從沒看過琳恩OO

植物人突呻吟…竟是生下男嬰

老司機開車　隧道變成學生妹屁屁

學生認了江西火腿腸　台商爸挨罰

贏過隋棠！女星露平肚：我懷孕8月　Sandy傻了

五月天開唱「鄉民女神」現身點骨灰級神曲

海底撈員工「再苦都不走」的秘密

張立東：想妳想到「瘦」不了！

情侶跨年「愛的鼓掌」　800萬人看呆

驗血型A變O！護理師曝：不是親生的

更多

最夯影音

更多

原民妹秘傳「棒賽棒不出來吃7顆」 臭奶呆叫賣網：頭目到底都教什麼

李友廷《難過到這邊就好》開外掛！　蕭敬騰氣炸:全世界最大的騙子

靠知名度上街兩小時狂賺5萬7？ 網紅親自找業配...結局神展開

【聲林之王】EP12精華｜Gail《漂向北方》大秀中文RAP 哈林看呆誇讚：天才小兒童｜蕭敬騰 林宥嘉 庾澄慶 Jungle Voice

歐陽娜娜看車太小「貼心舉動」　 網服了大推：路轉粉!

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面