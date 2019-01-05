亂丟病死豬　處5萬元以上100萬以下罰鍰

▲屏東縣政府動物防疫所人員對萬丹社皮大排進行消毒作業。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣萬丹鄉大昌路社皮大排昨4日再度被發現一頭死豬，引起民眾恐慌，屏東動物防疫所籲請養豬業者做好自我防疫工作，死廢畜應依規定處理，絕對不可任意丟棄，否則依法開單處罰，可處5萬元以上100萬以下罰鍰。

防疫所人員也強調，台灣沒有發現非洲豬瘟，但業者亂丟死豬行為，除讓人觀感不佳外，也易引來不必要慌張，作法不足取。

▲消毒作業。

屏東動物防疫所說，中國非洲豬瘟疫情持續擴散，目前已有23個省、市、區，達104案例，該防疫所於昨天接獲民眾通報在萬丹鄉大昌路旁大排水溝中發現一隻死豬，即刻派員前往清除、消毒並將死豬送家畜衛生試驗所檢驗，並針對鄰近養豬場加強訪視工作，阻止病原隨意散播。



該防疫所說，非洲豬瘟是一種高傳染性的豬隻疾病，且所有年齡的豬隻都會感染，病毒對環境抵抗性強，可於冷藏肉達100天，冷凍肉品1000天，加工肉製品也可存活3個月之久，豬場一旦感染只有撲殺一途。除了飼養的家豬會感染非洲豬瘟、野豬也會感染。目前該病無疫苗可供預防，也無有效的藥物可供治療，一旦感染，無論豬隻年齡大小致死率可達100%。



所李永文所長呼請養豬業者做好自我防疫工作，死廢畜應依規定處理，絕對不可任意丟棄。否則將依動物傳染病防治條例第十二條規定：動物所有人或管理人，於其動物因罹患或疑患動物傳染病或病因不明而死亡時，應向動物防疫機關報告；如在運輸中，應由運輸業者，向最初停止地之動物防疫機關報告。各該動物防疫機關接到報告時，應即派遣動物防疫人員前往驗屍，並指示燒燬、掩埋、消毒及其他必要處置。