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影／蔡英文與外媒茶敘　呼籲各政黨「不要再講九二共識」

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國際中心／綜合報導

新加坡《聯合早報》報導，總統蔡英文今日與數十家外媒茶敘時指出，北京當局將「九二共識」重新定義為「一個中國、一國兩制」，這個名詞已經不再有模糊空間。她呼籲，全台各政黨「不要再講九二共識」、「不要出賣人民的意志和信任」。此外，蔡英文期盼國際社會為台灣發聲，讓台灣免受威脅。

蔡英文的臉書上寫道，「來自世界各地的外國媒體都很關心兩岸關係近來的發展，今天我告訴他們，中國國家主席習近平1月2日的談話，觸及了台灣兩個很基本的核心利益，身為總統，我一定要站出來說明清楚。」

報導指出，蔡英文今日在外交部長吳釗燮等人陪同下，於總統府舉行茶敘，說明兩岸局勢。她指出，國際社會應該同意台灣「不是挑釁的那一方」，而是「盡責的那一方」，「中國才是區域穩定的最大變數」。

有媒體提問，台灣既然拒絕一國兩制，政府是否有替代方案？蔡英文則回答，兩岸如果沒有互信，「提任何方案都沒有用」，台灣人民會觀察，中國大陸若能向民主、人權保障的方向前進，同時放棄對台動武，才能累積互信。

▲▼總統蔡英文回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）

▲ 總統蔡英文回應兩岸問題。（圖／記者陳家豪攝）

另據《路透社》報導，蔡英文表示，「我們希望國際社會能認真看待這件事，並能發聲支持、幫助我們。」假設國際社會不對一個受到威脅的民主國家伸出援手，「我們不禁要問，哪個國家會是下一個（受害者）？」蔡英文也說，台灣不會接受中國「一國兩制」的政治安排，所有涉及兩岸的協商，都必須透過政府對政府。

►《告台灣同胞書》9大重點　習提12次「一中」、45次「統一」

►【全文】蔡英文回應習近平：我身為中華民國總統　終未接受九二共識

中國國家主席習近平2日致詞時表示，台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，任何人任何勢力都無法改變。對此，中華民國外交部3日在推特上用英文寫道，「強迫統一是一種愚蠢的行為，台灣是個自由民主的國家，人權受到保護。只有2300萬人民才能決定自己的命運。中國的領導者必須加入國際社會並尊重這項現實。」

蔡英文3日也在臉書表示，「昨天我回應中國國家主席習近平的談話，已經翻譯成英文。請大家一起把以下圖片、文字分享給世界各地的朋友，讓更多人聽見台灣的聲音！」

▼ 外交部在推特上用英文寫道，「強迫統一是一種愚蠢的行為」。（圖／翻攝自外交部推特／@MOFA_Taiwan）

▲▼ 中華民國外交部在推特上用英文寫道，「強迫統一是一種愚蠢的行為」。（圖／翻攝自外交部推特／@MOFA_Taiwan）

出版１６：０８

更新１７：３３

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蔡英文呼籲：全台各政黨「不要再講九二共識」

關鍵字：蔡英文,九二共識

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