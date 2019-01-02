《告台灣同胞書》9大重點　習提12次「一中」、45次「統一」

▲中共中央總書記、國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

《告台灣同胞書》發表40周年紀念會2日上午10時在北京人民大會堂舉行，中共中央總書記、國家主席習近平表示，「我們真誠希望所有台灣同胞，像珍視自己的眼睛一樣珍視和平，像追求人生的幸福一樣追求統一，積極參與到推進祖國和平統一的正義事業中來」。演講全文內容共4237字中，習近平提及了12次「一中」及45次「統一」。

大陸官媒《人民日報》整理出習近平在演講中的重點金句：

1個歷史任務

習近平指出，「1949年以來，中國共產黨、中國政府、中國人民始終把解決台灣問題、實現祖國完全統一作為失志不渝的歷史任務」。

▲習近平重點講話。（圖／翻攝微博／人民日報，下同）

1個政治基礎

他提到，「一個中國原則是兩岸關係的政治基礎。堅持一個中國原則，兩岸關係就能改善和發展，台灣同胞就能受益。背離一個中國原則，就會導致兩岸關係緊張動盪，損害台灣同胞切身利益」。

1條正確道路

習近平表示，「兩岸關係和平發展是維護兩岸和平、促進兩岸共同發展、造福兩岸同胞的正確道路」。

1點鄭重倡議

習近平說，「在堅持『九二共識』、反對『台獨』的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排」。

2個從未

他認為，「儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和『領土從未分割』，大陸和台灣同屬一個中國的『事實從未改變』」。

2點希望

習近平說，「我們真誠希望所有台灣同胞，像珍視自己的眼睛一樣珍視和平，像追求人生的幸福一樣追求統一，積極參與到推進祖國和平統一的正義事業中來」，「希望香港同胞、澳門同胞和海外僑胞一如既往，為推動兩岸關係和平發展、實現祖國和平統一再立新功」。

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3個願意

他提到，「我們願意同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國和平統一進程的有關問題開展對話溝通，廣泛交換意見，尋求社會共識，推進政治談判」，同時「願意為和平統一創造廣闊空間，但絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間」，最後也「願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，因為以和平方式實現統一，對兩岸同胞和全民族最有利」。

兩岸關係發展歷程證明4點

「台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實」、「兩岸同胞都是中國人，血濃於水、守望相助的天然情感和民族認同」，都是任何人任何勢力無法改變的。習近平強調，「台海形勢走向和平穩定、兩岸關係向前發展的時代潮流」，「國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢」，更是任何人任何勢力都無法阻擋的！

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5個方面推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程

他主張5原則，包含「攜手推動民族復興，實現和平統一目標」，「探索『兩制』台灣方案，豐富和平統一實踐」，「堅持一個中國原則，維護和平統一前景」，「深化兩岸融合發展，夯實和平統一基礎」，「實現同胞心靈契合，增進和平統一認同」。