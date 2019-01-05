人民日報：台灣統一後民生福祉會更好　權益將得到充分保障

▲1979年《人民日報》頭版刊登《中華人民共和國人大常委會告台灣同胞書》。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

自中共中央總書記習近平2日在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上，發表「祖國必須統一，也必然統一」等言論後，成為兩岸最大話題。《人民日報》海外網於5日發布社評指出，兩岸「必須談統一」，「台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，無法改變」，和平統一之後，「台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障」，「民生福祉會更好，發展空間會更大」。

社評指出，兩岸分隔太久，70年悄然溜走，「青蛙習慣了溫水，以拖待變成了常態」。有的人不談統一，是覺得兩岸問題太複雜、太難解；「有人怕談統一，是因為一些政治勢力的長期污名化下，統一竟儼然成了『禁忌』和『票房毒藥』，卻忘了守正方能安身」。有的人拒絕談統一，則是因為困於人造的冷漠和敵意，「因為數典忘祖，拿『台獨』當飯碗，鐵了心挑唆分裂、販賣仇恨，卻不顧天理昭彰報應不爽。」

▲習近平2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

「我們必須談統一，因為統一是歷史大勢，是正道」。社評指出，「台灣是中國一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，無法改變，國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史大勢，無法阻擋。兩岸同胞要做順天應人的智者，而非逆勢而動的愚者。」

且「台灣前途在於國家統一」，「台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨著民族復興而終結」，社評表示，「『和平統一、一國兩制』是實現國家統一的最佳方式，體現了海納百川、有容乃大的中華智慧，既充分考慮台灣現實情況，又有利於統一後台灣長治久安。」

「大陸有足夠的善意和誠意，願意和台灣同胞平等協商、共議統一」，社評提到，「一國兩制在台灣的具體實現形式會充分考慮台灣現實情況，會充分吸收兩岸各界意見和建議，會充分照顧到台灣同胞利益和感情。在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，和平統一後，台灣同胞的社會制度和生活方式等將得到充分尊重，台灣同胞的私人財產、宗教信仰、合法權益將得到充分保障。」

社評指出，「和平統一之後，台灣將永保太平，民眾將安居樂業」，因為「有強大祖國做依靠，台灣同胞的民生福祉會更好，發展空間會更大，在國際上腰桿會更硬、底氣會更足，更加安全、更有尊嚴！」