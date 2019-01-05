影／蔡英文外媒茶敘籲各黨莫提九二共識　新黨：欺騙全世界

政治中心／綜合報導

總統蔡英文5日與數10家外媒茶敘時指出，北京當局將「九二共識」重新定義為「一個中國、一國兩制」，這名詞不再有模糊空間，呼籲全台各黨「不要再講九二共識」、「不要出賣人民的意志和信任」。對此，新黨表示，在野黨無意也無力出賣台灣，但執政者卻欺騙全世界。

新黨發出新聞稿，想問蔡英文，當初既說「尊重九二會談的歷史事實」，是否應該把歷史事實攤開，大家都來檢視一番？「九二共識」的模糊性在雙方對「一個中國」的政治涵義有所爭執，所以擱置；但1992年香港會談，兩岸兩會從一開始就對「堅持一個中國原則，謀求國家統一」達成共識。

▲總統蔡英文與國際媒體茶敘。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

新黨質疑，「一個中國原則」與「台灣、大陸都是中國之一部分」的說法，都是當年前總統李登輝主持的國統會、授權的海基會率先提出，如今蔡英文說「九二共識」已無模糊性，習近平提出兩岸要推進政治談判，台灣各黨更應負起責任，還原當初「九二共識」的歷史事實，追溯當初兩岸最大的共識是什麼。

新黨痛批，太陽花目無法紀，暴力占領，蔡政府一上台就變「無罪」，但對新黨幾位宣揚理念、正當參與兩岸交流的青年軍，竟用「危害國家安全」來起訴，新黨率先表達，願意與大陸政治協商，爭取保障台灣和平發展的方案，執政當局卻放話要關起來，這是什麼民主？什麼人權？

新黨呼籲國際媒體，台灣在蔡英文執政下，口稱「維持現狀」，實則「務實台獨」，毀棄中華民國憲法，更藉由教科書「去中華民國化」，連中華民國的法理、歷史都摧毀殆盡，沒資格做總統，未來和平幾無可能，最後結果就是戰爭，「請問這是你們國際媒體希望看到的嗎？」

新黨向蔡英文、各黨喊話，「新黨無力摧毀你蔡英文的執政，只有台獨四大老可以，但你們卻會危害我們所有人的安全，把台灣帶向毀滅」，因此，新黨要扮演北極星，指引正確方向，說出歷史事實；同時呼籲各黨正視「中華民國」、「九二共識」是什麼，承擔引領人民的責任。