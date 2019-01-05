防疫犬、X光機立功！中華郵政累計查獲109件違規肉品包裹

▲中華郵政公司今透露疫情爆發後，在X光機和防疫犬查驗之下，共查獲109件肉品包裹。（圖／記者曹悅華攝）

記者曹悅華／台北報導

這1個禮拜內，金門就發現2起中國死豬漂至岸邊事件，引起台灣人一陣恐慌，深怕豬瘟疫情已漸漸滲透本島。中華郵政公司今（5）透露在X光機和防疫犬查驗之下，去（107）年12月至今共查獲109件肉品包裹，其中21件來自中國大陸，提醒民眾遵守「三不守則」：不攜帶疫區肉類產品、不網購、不郵寄，唯有嚴格要求自己和身邊的人，才能將非洲豬瘟襲台機率降到最低。

中華郵政副總李甘祥表示，非洲豬瘟來勢洶洶，尤其這個禮拜在金門地區發現漂流病死豬，牽動每個國人神經，萬一一不小心沒有保護好台灣豬下場會很慘，是好幾千億的產業，所以中華郵政身為檢疫聯網一員，協同關務局跟防檢局，希望能達到確實把關，在目前查獲的109件肉類包裹中，有21件來自疫區，希望民眾多加留意，千萬別寄送肉類包裹。

▲防疫犬每天都會以嗅聞的方式檢視包裹。（圖／記者曹悅華攝）

對此，中華郵政和農委會共同提出「三不守則」，希望民眾可以遵守，包含不帶疫區肉類產品、不網購、不郵寄。農委會防檢局基隆分局副分局長劉天成提醒，非洲豬瘟雖然不會傳染到人，但對豬來說，一旦感染死亡率就是100％，希望民眾能夠配合政府的規定，「保護台灣豬人人有責」。

至於外界好奇郵局怎麼做到把關的動作，中華郵政台北郵件處理中心主任陳敬祥說明，以台北關來說，收到郵件後會先從1樓輸送帶送上來，在包裹走輸送帶過程中，防疫犬會進行全面檢視，嗅聞出是否含有肉類製品，同時在輸送過程中，把不同關區的包裹分類出來，做分流動作，再交由當地海查驗，通過X光後確定沒有問題才會寄送，若發現有肉類製品，會拿到動植物檢疫區，郵務跟防檢局會一同開封，目前依法律規定，有問題會直接銷毀。