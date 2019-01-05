高雄保警轟加班費打7折　谷百合：「高雄發大財，警察變小菜」

▲高雄市警察局保安大隊加班費遭打7.4折 。（圖／地方中心翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜「發大財」口號還沒成真，現在卻傳出高雄市警察局保安大隊的基層員警加班費被打74折，因為在保安警察大隊的內部群組公告當中顯示2018年12月加班費剩餘金額不足，所以決定讓所有保安大隊上百位員警超勤加班費被打折，預計每人受影響3至5千元新台幣。

保安大隊副大隊長徐如姣解釋，今年度的預算是去年就已經編列，而且預算是當時保安大隊人數為334人來計算，可是到了去年底，保安大隊人數多了80多人，所以才會造成加班費不足，對於無法核報的加班時數，將透過以換補休或是記嘉獎方式讓同仁們自己選擇來彌補。

▲谷百合發文質疑「是被挖東牆補西牆挪用後補不回來嗎？」 。（圖／地方中心翻攝）

不過對於這樣的情況，臉書社團《警察之友會》管理員谷百合則是發文質疑：「是被挖東牆補西牆挪用後補不回來嗎？」谷百合認為加班費的預算編列與審核都是按照人數等條件經過精算的，怎麼會發生餘額不足無法全額給付的狀況呢？

就算是突發狀況造成超時加班也只能領100小時的上限，與一般公務人員無法預測加班時數的情況完全不同，發生這種事實在令人匪夷所思，叫人不生疑竇也難呀！還好只限2018年12月份，2019年也就是今年的專款下來應不會有這個問題吧？千萬不能高雄發大財，警察變小菜！