昔日邀五月天代言　賴瑞隆分析「市場效果」…網：我有見證

▲白冰冰代言高雄觀光。（圖／記者黃克翔、宋德威攝）

政治中心／綜合報導

為了兌現讓高雄成為「全台首富」、高雄人發大財的承諾，市長韓國瑜上任後立刻展開大改革，其中觀光局推出1月1代言人行銷高雄，本月為資深藝人白冰冰，引起熱烈討論。當年邀請五月天當代言人的立委賴瑞隆跳出來說話，4日在臉書發文，「對每一位願意為高雄付出代言的，我們都由衷感謝，也相信每一位代言人都有不同市場與效果」。

高雄市觀光局規劃由名人幫助行銷，1月找來白冰冰出任觀光大使、2月為資深媒體人陳文茜等，局長潘恒旭更加碼表示，為表彰對高雄有記憶及重要影響力的明星，陸續將推出「鳳飛飛日」、「豬哥亮日」、「鄧麗君日」、「余光中日」等，引發正反意見討論。

民進黨立委賴瑞隆也在臉書發文分享歷程，對於自己曾經邀請天團五月天當高雄代言人，認為有責任就瞭解的事實，出來做個說明。

▲民進黨立委賴瑞隆。（圖／記者林敬旻攝）

他說，「2008年我在市府觀光局擔任主秘時，因籌辦高雄燈會藝術節，邀請五月天擔綱演出，在高雄獲得許多好評。因此在2009年高雄世運結束後，相信音樂團隊評估籌辦五月天世運主場館演唱會，這場超大演唱會對高雄、五月天都是一大挑戰，但最後五萬張演唱會門票在48小時賣完，周邊交通等配套規劃也順利完成，大家看見高雄的潛力及五月天的實力。」

2010年賴瑞隆接任高市新聞局長，思索如何提升高雄國際能見度及觀光效益，因此邀請五月天慎重評估擔任高雄代言人，相關經費包括拍攝製作7支形象廣告，並出席3場海外記者會，「扣除7支影片製作、出國機票住宿相關費用、工作時間，剩餘的真正代言費用以他們的名氣而言算是非常友善」。

▼白冰冰代言高雄，讓網友想起之前的代言人五月天。（圖／翻攝網路）

賴委員強調，代言期間，五月天多次在350萬粉絲的臉書及數千萬粉絲的微博貼文行銷高雄，更五人全員前往北京、上海、香港為高雄觀光行銷，每到之處都讓當地媒體大幅報導，高雄音樂觀光城市形象持續強化，五月天也在那幾年將跨年演唱會留給高雄，「記得2013年跨年五月天連趕夢時代、世運兩場跨年晚會，當天高雄捷運創下47萬人次紀錄，高雄飯店爆滿一房難求也讓各界印象深刻」。

他表示，五月天每次在高雄舉辦演唱會，都會捐款幫助弱勢孩童或家庭，2014年高雄發生石化氣爆時，五月天更當晚立即帶頭捐出1500萬元協助重建，1月1日更率領群星於氣爆地點凱旋、二聖路口，義辦一場撫慰人心的演唱會，希望為高雄注入正面能量與希望。

▲藝人白冰冰行銷高雄。（圖／高雄市政府觀光局提供）

賴瑞隆說，「高雄一年代言到期後，五月天更表達願意免費延長一年代言，為高雄行銷及觀光貢獻更多心力。對於五月天及相信音樂這些年對高雄的付出，我們衷心感謝」。

至於新市府上任後，賴瑞隆說明，「每個首長有不同的思維及行銷標的，對每一位願意為高雄付出代言的，我們都由衷感謝，也相信每一位代言人都有不同市場與效果，而大家共同的努力，高雄也將繼續向前走」。

網友也在底下紛紛留言，「感謝委員！我有見證！」、「為高雄的努力，足感心」、「什麼叫代言，這就叫代言啦！」。

▼白冰冰代言高雄，讓網友想起之前的代言人五月天。（圖／翻攝網路）