影／「崗山之眼」初一開放　韓國瑜邀請「嬌妻」唱《再看我一眼》

記者吳奕靖／高雄報導

天空步道是近幾年全台最夯的打卡景點之一，高雄最新天空地標就屬「崗山之眼」了！不過在去年12月3日休園改建，目前工程單位正在加緊趕工，要趕在大年初一也就是2019年2月5日重新開園，爲了行銷崗山之眼，據了解韓國瑜將會邀請「家有嬌妻」的女主角藝人張琍來行銷代言，還挑定了兩首主題曲，分別是《再看我一眼》、《你是我的眼》讓張俐敏來演唱。

▲「崗山之眼」目前正在趕工當中，預計在過年初一開放 。（圖／記者吳奕靖攝）

「崗山之眼」從去年12月3日休園後，周邊相關設施就在進行改建工程，預計要搶在新春農曆春節大年初一來開放，目前改造工程部分，除了旁邊的步道以及景觀設施之外，另外在原有的四個停車場以外，還規劃第五個新的停車場給遊客停放，不過現在已經確認第五個停車場還是趕不及在過年前完工，預計會在五月份完工。

▲「崗山之眼」目前正在趕工當中，預計在過年初一開放 。（圖／記者吳奕靖攝）

春節開放以後，要怎麼前往「崗山之眼」？初步規劃還是維持過往模式，因為前往「崗山之眼」的山路過於狹小，所以怕到時候會造成塞車情況，還是維持過去的營運模式，透過中巴接駁的方式來前往，而且會將搭配春節討吉利的氣氛，將「崗山之眼」旅行定調為「過年開眼界」，同時也會結合在地美食跟周邊廟宇來一同行銷。

另外為了行銷「崗山之眼」，據了解也將會跟曾經主演過《家有嬌妻》的藝人張琍敏來演唱兩首歌曲《再看我一眼》以及《你是我的眼》，目前這兩首歌也規劃要成為「崗山之眼」的主題曲。

▲「崗山之眼」目前正在趕工當中，預計在過年初一開放 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲「崗山之眼」目前正在趕工當中，預計在過年初一開放 。（圖／記者吳奕靖攝）