「柯文哲+韓國瑜選總統」超旺！命理師爆：2020年兩人相助　運勢大爆發

▲台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜。（圖／記者季相儒、洪正達攝）

政治中心／綜合報導

政壇上目前最火紅的人物就是台北市長柯文哲和高雄市長韓國瑜，各界都在關注他們的一舉一動，而明年就是2020年總統大選，也格外關切他們的意向，有姓名學老師分析，韓國瑜今年與明年運勢將會一年比一年旺，而且也會影響他人、帶旺他人，若柯文哲有意和韓國瑜合作，也將有機會登上高位。

「韓國瑜有妻子李佳芬和女兒韓冰相助，加上本身運勢超旺，已經變成了『無敵鐵金剛』！」姓名學老師高煜霖表示，今年62歲的韓國瑜因為名字中的「瑜」字是玉字邊象徵為「王」，而生肖屬雞，將會一鳴驚人、大鳴大放，旺自己也會旺他人，「和韓國瑜連結的人都可以得到好處。」

「韓流效應」除了影響全台經濟、國民黨的聲勢，就連白色力量的柯文哲也有可能得到韓國瑜的運氣。高煜霖表示，今年60歲的柯文哲運勢在「哲」字的口，生肖屬豬，對朋友張口、玩耍等都需要吸收能量，對外也是張牙裂嘴戰鬥，「今年就是他的戰鬥年，2020年也相當不得了。」

高煜霖表示，韓國瑜超級火旺，柯文哲運勢也好到爆，兩人合作將會「代表性崛起」，一舉一動、一言一行都會影響到總統大位，也會結合各界英雄好漢集結好的因緣互助合作，因此他相當看好韓國瑜和柯文哲兩人的未來走向。