陳思宇民調漸有起色　柯文哲：盡力、努力、Do your best

記者陳家祥／台北報導

北市前觀傳局長陳思宇頂著「柯家軍」光環投入台北市立委補選，但民調支持度上卻不敵另外兩位曾任議員的對手處於劣勢，直到老闆柯文哲出面站台、同框直播後，聲勢才逐漸有起色。根據柯營內部民調，陳思宇已展現出急起直追之勢，目前與第二名的差距縮小到僅剩5％。對此，柯文哲5日與陳思宇一同舉行簽名會前受訪表示，在沒有到開票前，就是盡力、努力，「Do your best。」

被問到陳思宇民調漸有起色，柯文哲說，選舉還是一樣，其實像韓國瑜的案例就知道說，推翻了很多過去的經驗，「我都覺得台灣進入海嘯政治以後，一切變得越來越不確定」，還稱自己最近在研究非線性系統。柯表示，因為整個系統變得變異越來越大，「所以在沒有到開票前，就是盡力、努力、Do your best。」

▲柯文哲。（圖／記者陳家祥攝）

至於這次補選一直拉抬陳思宇？柯文哲說，不是說一直拉抬，總是選舉該作要做。一旁的陳思宇則說，還有時間、還有空間，我們會把每一天都當最後一天的投票日來用，努力爭取選民的認可。

至於美麗島電子報董事長吳子嘉斷言拉不起來，若柯市長繼續在拉抬反而會傷到他自己？陳思宇說，各種形式的民調都有，我們當然會做參考，「但是還有時間還有空間，就是努力衝就對了」；柯也接著說，不是民調看一看就不做事，這很奇怪，Do your best。

最後媒體問到，兩周前說陳思宇一定贏，現在是否還這樣認為？柯文哲說，「要朝一定贏的目標去努力」，隨後便說「上工、上工」開始簽海報。