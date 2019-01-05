酸蔡英文一日行情引網友批評　柯文哲：我是比較務實

記者陳家祥／台北報導

大陸國家主席習近平2日發表《告台灣同胞書》40週年紀念重要談話，總統蔡英文強勢回應台灣絕不會接受九二共識、一國兩制等，博得滿堂彩，網路聲勢一夕翻轉；但台北市長柯文哲受訪時，竟稱「股票也有一日行情」、「要看長期趨勢」等，引來網友批評。對此，柯文哲5日受訪說，這也還好，不要幻想每天講一句話每個人都給你鼓掌叫好，「一定有掌聲有噓聲，除非你永遠都不講話。」

對於蔡英文因為強勢回應習近平的發言聲勢逆轉，柯文哲說，做事情還是有叫「長期的趨勢」，股票也有一日行情，這我們知道，「但是問我的話我比較注重整個長期的趨勢」。但向來在網路上佔盡聲量優勢的柯文哲，在此議題上的發言卻沒討到便宜，不論臉書或是PTT，都被網友一面倒批評質疑。

▲柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

柯文哲5日首訪時表示，不要幻想每天講一句話每個人都給你鼓掌叫好，「一定有掌聲有噓聲，除非你永遠都不講話；他強調，台灣對外關係上，終究還是國防跟經濟決定，「我是比較務實」，不管講什麼，講完下一步還是要解決問題，「所以對我來講，我每次講說台灣目前不需要發現問題的人、不需要解釋問題的人也不需要製造問題，我們要的是解決問題的人。」

至於蔡英文的發言是不是一日行情？柯文哲重申，還是那句話，「國家對外關係，最後決定因素，一個國防一個經濟，還是這兩個最重要」；媒體追問，除了實質的實力層面外，還有精神層面？柯說，精神層面是這樣，「精神層面還是建立在務實層面上，務實還是要一定的水準。」

媒體接著問，蔡總統由黑翻紅是否會持續很久？柯文哲說，「啊就看嘛，反正這個…啊唷算了...學術歸學術，學術上有學術的看法」；至於過去的「兩岸一家親」言論是不是長期規劃？柯說，這只是表達一種善意的態度，「還是一樣，國防跟經濟還是最後決定因素。」

而記者也問到，到底是如何看待一國兩制？柯文哲說，一國兩制就是說你講，「喔～我知道，就這樣」，轉過頭還是國防經濟要準備好。媒體也問到，這未來有可能是你會面對的困難？若要選總統？柯重申，「我現在還沒有要選總統，現在還不用煩惱這題目」；未來若面臨相同壓力，能否強硬回應？柯說，是這樣，「應該...還是一樣，還是要回歸國防經濟。」

