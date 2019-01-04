亞洲大學足球錦標賽9月台南登場　雙方簽備忘錄

▲台南市長黃偉哲親自與亞洲大學足球聯盟韓籍會長卞錫華，簽署「亞洲大學足球錦標賽」合作備忘錄，共同推廣足球運動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府與亞洲大學足球聯盟將於今年9月共同舉辦「亞洲大學足球錦標賽」，1月4日亞洲大學足球聯盟韓籍會長卞錫華，特別前來與台南市政府簽訂合作備忘錄，市長黃偉哲親自進行簽署儀式，希望透過這次合作，共同推廣足球運動。

黃偉哲市長表示台南是台南足球發展的重鎮，3級球隊歷年來在台灣表現突出，更是台灣各級代表隊選手孕育的搖籃。市府近年來努力修建各項運動場地，在永華足球場及蕭瓏足球場都做了完善的維護，更連續2年提供給日本仙台七夕女足球隊前來移地訓練，也希望讓台灣的選手走向世界。

黃偉哲進一步感謝台南市體育總會劉福財理事長（同時為亞洲大學足球聯盟副會長）多年來對於推展台南市的足球運動不遺餘力。並表示今年1月18到20日，台日韓大學足球賽首先登場，9月則是亞洲足球錦標賽，歡迎所有愛好足球的好朋友一起來參與。

亞洲大學足球錦標賽（Asian University Football Tournament，AUFT）是亞洲大學運動總會（Asian University Sport Federation， AUSF）所舉辦的地區性單項運動賽事，並由亞洲大學足球聯盟（Asian University Football Federation，AUFF）自2014年開始推展，在劉福財理事長積極協助爭取下，亞洲大學足球聯盟選擇台南作為「2019亞洲大學足球賽」舉辦城市，並於去2018年10月由卞錫華會長率團來訪台南洽談合作事宜。

卞錫華會長表示2019亞洲大學足球錦標賽目的在於希望提供亞洲的大學生相互切磋球技的平台，不僅韓國國內，就連菲律賓、馬來西亞也相當積極爭取舉辦。目前已在亞洲44個國家為台南宣傳，相信各國大學生到了台灣之後，將能品嚐台灣的美食，感受台灣的熱情和自然風景。

台南市過去積極投入經費整修足球場地，近年來台南市於2015年與2017年度全國運動會賽事分別奪得男子團體賽冠軍和亞軍。體育處表示，2019亞洲大學足球錦標賽訂於9月17日至28日辦理，預計將有10-12隊亞洲國家參賽。在此正式賽事之前，將先行於108年1月18至20日舉辦台日韓大學足球賽，歡迎民眾把握機會前往台南市立足球場觀賽。