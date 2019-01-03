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汙染海岸！牡蠣養殖用保麗龍1年淘汰6萬個　蚵農嘆替代品成本高

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▲▼套網,保麗龍,養殖,牡蠣。（圖／台南市政府提供）

▲養殖業者使用套網保麗龍情形。（圖／台南市政府提供）

記者許展溢／台北報導

黑潮海洋文教基金會3日公布全台海域塑膠微粒調查結果，確認台灣領海範圍佈滿塑膠微粒，台南社區大學環境小組研究員晁瑞光指出，塑膠微粒中「發泡塑膠」主要來自崩解保麗龍，長期統計就是來自台南牡蠣浮棚養殖使用的保麗龍浮具造成，應馬上換掉。

晁瑞光表示，1個新的保麗龍價錢約150元，一年會使用約15萬到20萬個，假設回收率可達99%，還是剩下1%，約2千個數量，還是很嚇人，且這些都是沒破碎，統計1年約會淘汰6萬個，但其實現在替代東西很多，如「PE硬式浮筒」。台南市政府修正「台南市淺海牡蠣養殖管理自治條例」，預計今年10月1日起，禁止使用未包覆的保麗龍浮具，晁瑞光認為，雖然規定業者一定要套網使用，但其實會衍生出更多問題。

▲▼套網,保麗龍,養殖,牡蠣。（圖／台南市政府提供）

▲晁瑞光認為，套網短時間應急可行，但以長久來看沒有用。（圖／台南市政府提供）

晁瑞光認為，套網短時間應急可行，但以長久來看沒有用，由於網子有很多孔隙，容易有海洋生物附著，且日後回不回收也是個問題，恐會造成另外一種汙染，目前台南就有2間廠商在做牡蠣浮棚的浮筒，1個約700元，但扣除蚵農本來的購置成本150元至180元，加上要套網的價錢，若以300元計算，1個約多出1倍，但耐用度遠勝保麗龍，不太會有海洋生物附著情況，維護保養也簡單。

台南安平區養殖業者林清泉說， 自己的養殖場1年約要用掉1200個保麗龍，1個新的價錢約160元到170元，有壞的才會淘汰，市府已有提供業者套網試用約1個月，現在是和一般的保麗龍並用，當然之後也想要顧及環保，但替代品成本太貴，還是希望政府能提供補助。

晁瑞光表示，以1年全部20萬個浮球計，如果要全部替換就是1億元，國家如果能重視，並了解嚴重性，1億可以馬上解決這很嚴重的問題，完全不是難事。

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關鍵字：黑潮海洋文教基金會,塑膠微粒,發泡塑膠,保麗龍,養殖,牡蠣,台南,PE,硬式浮筒

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