影／國道馬自達男酒駕「衝撞賓士」4輪朝天　駕駛當場遭上銬

記者陳豐德／新北報導

國道1號汐五高架道北向3日晚間10時許發生翻車事故，一名蔡姓男子駕駛紅色馬自達休旅車，行經該處時撞擊前方賓士車，休旅瞬間失控後翻車，蔡姓駕駛一度受困，所幸警消到場後均無大礙，但卻在蔡男身上聞到濃濃酒味，明顯是酒後駕車肇事，酒測後側得酒精含量數值為0.60毫克，當場依照公共危險罪嫌逮捕送辦。

▲馬自達休旅車駕駛酒駕衝撞賓士車後翻車。（圖／記者陳豐德翻攝）



國道警方調查，41歲的蔡姓男子，自稱晚間在楊梅地區與同事飲用啤酒後，於22時酒後駕車行駛國道1號公路五楊高架往基隆方向，經過汐五高架道北向31公里五股路段時，疑似不勝酒力撞擊前方由50歲陳姓男子所駕駛的黑色賓士車，休旅車瞬間失控翻車。

國道警方第一時間接獲通報後，並通知119派救護車到場，賓士車駕駛和女乘客均表示沒有大礙，不需要就醫，紅色馬自達休旅車上蔡姓駕駛則自行爬出翻覆的車，也只受輕傷無礙不願就醫，但員警卻在他身上聞到濃厚酒味，酒測值高達0.60毫克，當場被警方逮捕，訊後被依公共危險罪送辦。

國道警方呼籲，年關將近飲酒機會增加，用路人應遵守交通則，酒後(包含飲用任何含有酒精類食物，例如薑母鴨、燒酒雞)不得駕車，開車上路前、後座乘客均應依規定繫上安全帶，以免遇到狀況應變不及。

▼休旅車翻覆後車損嚴重。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼賓士車左後車尾遭追撞受損。（圖／記者陳豐德翻攝）



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